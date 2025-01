Tier-Attacke auf Schäfer Heinrich: „Bauer sucht Frau“-Star im Krankenhaus

Drama auf der Weide – Schäfer Heinrich (57), bekannt aus „Bauer sucht Frau“, wurde von einem seiner eigenen Schafböcke attackiert und liegt laut „Bild“-Informationen jetzt im Krankenhaus! Doch was war passiert?

Der Kult-Bauer füllte gerade den Futtertrog für seine Schafe auf, als die hungrige Herde im Eiltempo heranstürmte. Ein besonders gieriger Schafbock drängelte sich aggressiv nach vorne und rammte Heinrich um. Dabei verdrehte sich Heinrich das Knie schmerzhaft.



Heinrich zu „Bild“: „Es war ein stechender Schmerz, der danach einfach nicht mehr wegging. Jeder Schritt tat mir weh, aber ich bin erst mal nicht zum Arzt gegangen, weil ich meine Schafe nicht allein lassen wollte.“ Doch das Knie schwoll immer weiter an und Heinrich musste schließlich doch ärztliche Hilfe in Anspruch nehmen. Der Arzt stellte eine entzündliche Verletzung des Knieknorpels und beginnende Arthrose fest und riet zu einer sofortigen Operation.

In einem zweistündigen Eingriff bekam Heinrich eine halbseitige Knieprothese eingesetzt. Heinrich erklärt: „Ich habe die OP gut überstanden, bekomme noch Infusionen gegen die Schmerzen. Ich muss aber noch bis auf Weiteres in der Klinik bleiben. Im Knie muss jetzt erst mal alles zusammenwachsen. Deshalb muss ich auch noch eine Reha und Physiotherapie absolvieren und anfangs an einer Krücke laufen.“

Mit seinen Gedanken ist er aber schon wieder bei seinen Schafen: „Ich habe einen Kollegen, der mich derzeit auf dem Hof vertritt. Aber das geht auf Dauer nicht, ich bin für meine Schafe ja die Bezugsperson. Ich hoffe, dass meine Versicherung die Sache als Arbeitsunfall akzeptiert, denn ich habe natürlich durch die Verletzung auch einen hohen Verdienstausfall.“

Auf die Frage, ob er dem Schafbock böse sei, antwortet der RTL-Star gelassen: „Nein. Das arme Tier hatte doch nur Hunger. Da kann man auch als Mensch schon mal unwirsch werden.“