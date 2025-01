Veränderung bei „Bauer sucht Frau“-Stars – sie zeigt in eine klare Richtung

Schon seit einiger Zeit steckt das „Bauer sucht Frau“-Ehepaar Gerald (39) und Anna Heiser (34) in einer tiefen Beziehungskrise. Gemeinsam bemerkten die RTL-Stars, dass sie es ohne externe Unterstützung nicht schaffen würden. So entschlossen sie sich zu einer geminsamen Paartherapie, um ihre Ehe zu retten.

Nach einigen Wochen Therapiesitzungen bemerken die zweifachen Eltern aus Namibia nun eine plötzliche Veränderung. Lassen sich erste Erfolge erkennen? Oder realisieren sie eher, dass es kein Zurück mehr gibt? Auf Instagram gibt Anna Heiser ihren Followern nun ein überraschendes Beziehungsupdate.

„Bauer sucht Frau“-Stars Anna und Gerald sind auf dem richtigen Weg

Die ehemalige „Bauer sucht Frau“-Teilnehmerin lud ein gemeinsames Paarfoto hoch, auf dem beide sich liegend auf einem Feld tief in die Augen schauen. Ihre beschreibenden Zeilen geben vielen Fans einen großen Grund zum Aufatmen.

Hoffnungsvoll wendet sich die 34-Jährige an ihre Follower. So seien erste Erfolge in der Therapie zu erkennen. „Es fühlt sich an, als würden wir langsam wieder zueinanderfinden – als wären wir auf dem Weg, im selben Team zu spielen, statt gegeneinander“, beschreibt Anna.

Instagram-Post von Anna Heiser: Anna und Gerald Heiser befinden sich bei ihrer Paartherapie auf einem guten Weg.

Zudem fügt sie hinzu, dass sich das Paar momentan nicht weiter voneinander entferne. Die Therapiesitzungen würden vor allem ihre gegenseitige Rücksichtnahme und ihr Verständnis verbessern. Dennoch liege noch ein weiter Weg voller Herausforderungen vor ihnen.

„Bauer sucht Frau“-Fans hoffen auf ein Liebescomeback

„Wir lernen, nicht nur zu reden, sondern wirklich miteinander zu kommunizieren. Uns ehrlich mitzuteilen, zuzuhören und wieder füreinander da zu sein“, erklärt Anna. Das Allerwichtigste sei jedoch, dass man sich „auf dem richtigen Weg“ befinde. Dies würde in der jungen Frau sehr starke Hoffnung auslösen.

Ihre Follower zeigen sich beeindruckt und voller Freude. Fast 16.000 Menschen gefiel diese überraschende Nachricht. Viele sprechen ihnen Mut und Kraft zu und adeln das gemeinsame Paarfoto. In den kommenden Wochen werden Anna und Gerald sich sicherlich erneut an ihre Follower wenden. Vielleicht werden die zukünftigen Botschaften ja noch erfreulicher für ihre Fans sein.