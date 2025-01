„Bauer sucht Frau“: Kurz nach dem großen Wiedersehen kursiert die Nachricht

Am Donnerstagabend (16. Januar) gibt es bei RTL etwas fürs Herz. Ab 20.15 Uhr zeigt der Sender nämlich „20 Jahre Bauer sucht Frau – Das ganz große Wiedersehen“ im TV-Programm. Darin blickt Moderatorin Inka mit bekannten Paaren auf die schönsten Momente der vergangenen Staffeln zurück.

Wer ist bis heute noch zusammen? Wer hat nach seiner Teilnahme das Liebesglück gefunden? All diese Fragen geht Inka Bause auf den Grund. Doch konnte man das Publikum damit vor die Bildschirme locken? Am Tag nach der Ausstrahlung gibt es die bittere Antwort.

„Bauer sucht Frau“ schwächelt

Die vergangene Jubiläumsstaffel bescherte RTL stets eine gute Quote. Damit konnte man sogar regelmäßig mit den öffentlich-rechtlichen Sendern mithalten. Mit der Sondersendung „20 Jahre Bauer sucht Frau – Das ganz große Wiedersehen“ gelang das bedauerlicherweise nicht, wie das Branchenmagazin DWDL berichtet.

Am Donnerstagabend sahen bloß 1,86 Millionen Menschen beim großen Wiedersehen zu. Das entspricht einem Marktanteil von 9,2 Prozent zur besten Sendezeit. Bei dem jüngeren Publikum, wo man sonst immer triumphierte, kam man nur auf 0,34 Millionen Zuschauer und liegt damit hinter Sat.1 und den öffentlich-rechtlichen Sendern.

Wiedersehen-Show kann nicht mithalten

In der Zielgruppe der 14- bis 49-Jährigen ging die Poleposition in der Primetime mit 0,5 Millionen Zuschauer an die ARD und „Der Bergdoktor“. Dahinter reiht sich die ARD-Serie „Nord bei Nordwest“ mit 0,47 Millionen Zuschauern ein und liegt vor dem „1% Quiz“ von Sat.1 mit 0,46 Millionen Zuschauern.

Mehr Nachrichten haben wir heute hier für dich zusammengestellt:

Sendung verpasst? Die komplette Folge von „20 Jahre Bauer sucht Frau – Das ganz große Wiedersehen“ gibt es in der Mediathek bei RTL+.