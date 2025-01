„Bauer sucht Frau“-Wiedersehen: Plötzlich fließen Tränen – Inka Bause sichtlich gerührt

Es werden Erinnerungen wach und die Herzen schlagen höher: Seit nunmehr 20 Jahren sorgt die Kult-Kuppelshow „Bauer sucht Frau“ für romantische Begegnungen und Liebesgeschichten.

Am Donnerstagabend (16. Januar 2025) lädt RTL daher zum großen Jubiläumsspecial ein – und es wird höchst emotional.

Schon die ersten Minuten des „Bauer sucht Frau“-Specials versprechen Gänsehaut pur. Moderatorin Inka Bause, die seit der ersten Staffel 2005 das Herz der Sendung bildet, kann ihre Gefühle kaum verbergen. „Das ist für mich heute ein sehr, sehr besonderer Tag, denn ‚Bauer sucht Frau‘ hat uns alle zusammengeführt“, erklärt sie.

Unter den geladenen Gästen sind Gesichter, die Fernsehgeschichte geschrieben haben. So etwa Rinderzüchter Patrick, der sich vor Zuschriften kaum retten konnte und den Postboten in der zweiten Staffel an den Rand der Verzweiflung brachte. Doch den Höhepunkt des Abends bildete ein ganz anderes Paar!

„Bauer sucht Frau“: Plötzlich fließen Tränen

Narumol und Landwirt Josef haben sich bei „Bauer sucht Frau“ einfach gesucht und gefunden! Das Traumpaar der fünften Staffel, sie aus Thailand, er aus Bayern, fand 2009 zueinander und schrieb eine der wohl schönsten Geschichten der Show. 2010 folgte die Hochzeit, 2011 die Geburt von Tochter Jorafina – ein Happy End wie aus dem Bilderbuch.

„Bauer sucht Frau": Inka Bause schmiedet Ausstiegspläne – „Reicht dann"

Kein Wunder, dass beim Wiedersehen mit Inka Bause bei Narumol Tränen fließen. Sie erinnert sich an die Anfänge der Kuppelshow: „Ich bin Thailänderin und auf einmal lande ich in Bayern und treffe mein Glück bei ‚Bauer sucht Frau.‘ Das hat mir so viel Liebe gegeben. Ich kann nur herzlichen Dank für dieses Leben sagen, liebe Inka.“

Herrlich, welche Liebesgeschichten „Bauer sucht Frau“ mittlerweile geschrieben hat. Wer das Special verpasst hat, kann das Wiedersehen in der RTL+-Mediathek nachholen.