Sat.1 lässt die Bombe platzen – neue Staffel „The Taste“ steht in den Startlöchern

Endlich hat das Warten ein Ende! Die erfolgreiche und beliebte Koch-Show „The Taste“ kehrt mit einer neuen Staffel zurück. Wie Sat.1 nun bekannt gibt, werden die vier Teamchefs wieder nach dem talentiertesten Koch Deutschlands suchen – und das schon ganz bald!

Nachdem die 12. Staffel von „The Taste“ ein voller Erfolg war, folgt nun auch schon die nächste. Sat.1 schickt wieder zahlreiche Kandidaten ins Rennen, die um ein Preisgeld und ein eigenes Kochbuch kämpfen. Lange gedulden müssen sich die Zuschauer nicht mehr.

„The Taste“ kehrt mit neuer Staffel zurück

Es dürfte die schönste Nachricht des Tages für alle Koch-Fans sein. Die 13. Staffel von „The Taste“ läuft schon bald im TV! Dann heißt es für die Juroren Frank Rosin, Alex Kumptner, Alexander Herrmann und Tim Raue wieder probieren, was das Zeug hält. Die Teamchefs können insgesamt vier Plätze an in ihre Teams vergeben – keine einfache Sache.

„Ich heiße euch herzlich willkommen, dass wir gemeinsam in Staffel 13 mal wieder schauen können, wie die wunderbare Welt des Geschmacks auf dem Löffel funktioniert“, sagt „The Taste“-Urgestein Alexander Herrmann in der offiziellen Pressemitteilung. Und das Beste an der ganzen Sache: Die neue Staffel beginnt schon in Kürze.

„The Taste“ steht in den Startlöchern

Wer jetzt denkt, dass er lange auf die neue Staffel warten muss, der irrt sich. „The Taste“ läuft bereits ab dem 23. Oktober im TV-Programm von Sat.1! Für all diejenigen, die ein Abo bei Joyn haben, gibt es die neuen Folgen sogar schon eine Woche vorher in der Mediathek zu sehen.

Die Zuschauer dürften sich wohl auch in der 13. Staffel auf spannende Duelle, ausgefallene Kreationen und die geballte Power der vier Juroren freuen.