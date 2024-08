Frank Rosin auf dünnem Eis? Kurz nach Sat.1-Auftritt herrscht Gewissheit

Sternekoch Frank Rosin hat sich bei Sat.1 eine neue Kochshow gesichert: „Wer kocht das Beste für die Gäste?“ Das Konzept dahinter: Wöchentlich tritt er gegen einen Spitzenkoch an, um 33 Gästen drei Gänge zu servieren. Doch das kulinarische Konzept kämpfte nach zunächst guten Auftaktquoten mit Einbrüchen bei den Zuschauerzahlen.

Vor wenigen Wochen erreichte die Show mit einem Marktanteil in Höhe von 3,2 Prozent den tiefroten Bereich. Nur 110.000 Zuschauer kamen aus der klassischen Zielgruppe der 14- bis 49-Jährigen. Sat.1 war zudem das schwächste der großen acht Vollprogramme. Doch wie schlug sich die Sendung um Frank Rosin am Mittwochabend (7. August)?

Frank Rosin muss sich gegen Konkurrenz geschlagen geben

Im deutschen Fernsehen mangelt es nicht an Kochshows und so hat es sich auch Sat.1-Senderchef Marc Rasmus zum Ziel gesetzt, weiterhin auf neue Formate am Herd zu setzen. Damit möchte er die Lücke zwischen den beiden Erfolgsformaten „The Taste“ und „Das große Backen“ schließen, wie „DWDL“ berichtete. Doch am Mittwochabend musste sich die Sendung „Wer kocht das Beste für die Gäste?“ gegen seine Konkurrenz geschlagen geben.

Das neue Format mit Frank Rosin schaffte es weder beim Gesamtpublikum ab drei Jahren, noch in der Zielgruppe der 14- bis 49-Jährigen in das Ranking der 25 meistgesehenen Sendungen.

Frank Rosin: Bei Sat.1 herrscht Gewissheit

Währenddessen glänzen momentan vor allem die öffentlich-rechtlichen Sender wie ZDF und ARD mit ihren Quoten und ziehen die Zuschauer mit Olympia magisch an. Sat.1 dagegen fällt ab.

Am Mittwoch musste sich der Sender noch hinter RTL geschlagen geben und kam bei den Zuschauern ab drei Jahren auf 4,0 Prozent Marktanteil. Beim Publikum in der Altersgruppe der 14- 49-Jährigen konnte sich Sat.1 immerhin auf den dritten Platz retten und erzielte 4,8 Prozent Marktanteil.

Am Mittwochabend (7. August) kochte Frank Rosin bei „Wer kocht das Beste für die Gäste?“ mit Spitzenkoch Mario Lohninger um die Wette und konnte seinen Gegner schlagen.