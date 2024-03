„The Floor“ (Sat.1): Am Ende der Sendung herrscht Klarheit

In letzter Zeit intensivierte Sat.1 seine Bemühungen, das Abendprogramm mit Quizformaten zu bereichern, um das Interesse der Zuschauer zu wecken. So brachte der Sender mit „The Floor“ eine neue Show ins TV.

Doch nach der Ausstrahlung (14. März) der von Matthias Opdenhövel moderierten Sendung herrscht jetzt Klarheit!

Bittere Enttäuschung für „The Floor“

Sat.1 bahnte sich mit neuen Quizshows den Weg zum Erfolg. Nach dem Triumph des „1% Quiz“ blieb der Sender entschlossen auf Kurs. So wurde der neue Rate-Spaß „The Floor“ mit großen Tönen und einem originellen Konzept angekündigt, startete Ende Februar dann jedoch mit ernüchternden Quoten.

In der Sendung, die zum Miträtseln einladen soll, stehen sich 100 Kandidaten gegenüber, die nach und nach in Fragerunden gegeneinander antreten. Nach einem Sieg dürfen sie weiter an der Show teilnehmen oder müssen sich nach einer Niederlage nach Hause verabschieden.

Sat.1 Sendung kämpft sich aus Quotentief

Nach der Ausstrahlung der ersten Folge machte eine bittere Nachricht jedoch sofort die Runde. Denn die Sendung konnte mit ihren Quoten eher weniger glänzen. Dies hatten sich die Produzenten der neuen Show und auch Sat.1 Senderchef Marc Rasmus sicherlich ganz anders vorgestellt.

+++Sat.1 ändert das Programm – und das gleich doppelt+++

Umso erfreulicher, dass sich „The Floor“ nun in Woche drei langsam aus dem Tief herauskämpft – und das sogar mit Bestwerten!

Unglaubliche Steigerung der Reichweite!

Während die erste Folge gerade mal auf einen einstelligen Marktanteil schaffte und nur 7,7 Prozent der 14- bis 49-Jährigen einschalteten, sah dies am Donnerstag (14. März) schon ganz anders aus!

Denn ab 20.15 Uhr schauten insgesamt 1,34 Millionen Menschen zu. Die Reichweite beim Publikum ab drei Jahren steigerte sich somit um rund 220.000 – umso unglaublicher, wenn man bedenkt, dass vor acht Tagen die Zahlen noch im tiefroten Bereich lagen.

Doch dies war nicht der einzige Erfolg des Senders! Ebenfalls viele Einschaltquoten konnte sich die am Donnerstagnachmittag ausgestrahlte Sendung „Unser Leben, unser Geld“ sichern – sie erreichte ganze 8,7 Prozent der werberelevanten Zielgruppe und schnappte sich damit das zweitbeste Ergebnis.