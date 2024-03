Sat.1 ändert das Programm – und das gleich doppelt

Sat.1 krempelt den Nachmittag um: Mit einem frischen Kochshow-Doppel startet der Sender ab dem Früh-Sommer eine kulinarische Offensive. Dabei setzt man auf das bewährte Erfolgsrezept: Prominente Köche und mitreißende Kochduelle.

Sat.1 liefert nun Lafer und Kumptner

Den Auftakt macht „Drei Teller für Lafer“. In dieser neuen Sendung wetteifern drei Hobbyköche aus drei Generationen darum, das beste Gericht zu einem von Starkoch Johann Lafer vorgegebenen Thema zu zaubern. Doch um im Programm nicht unterzugehen, bekommt Lafer Verstärkung von einem weiteren prominenten Gesicht der Kochszene: Alexander Kumptner.

Kumptner, der charismatische Koch aus Österreich, wird in der Sendung „Das Schnäppchen-Menü“ nach dem besten Drei-Gänge-Menü suchen – und das mit einem Budget von nur 20 Euro. Das Konzept ist nicht neu und erinnert an die „Spar-Dinner“-Rubrik aus dem früheren Sat.1-Format „Volles Haus“.

Sat.1: DAS bietet die neue Koch-Sendung

In „Das Schnäppchen-Menü“ treten zwei Teams gegeneinander an und kochen in der heimischen Küche um die Wette. Der Clou: Am Ende muss jedes Team mit seinem Menü Alexander Kumptner überzeugen, um ein attraktives Preisgeld zu ergattern.

Marc Rasmus, der Senderchef von Sat.1, zeigt sich optimistisch: „Mit unseren Koch- und Backsendungen sind wir mittwochs in der Prime Time bereits sehr erfolgreich. Das zeigt, dass Kochen und Backen tief in der DNA von Sat.1 verankert sind. Unsere neuen Nachmittagsformate bringen die Zuschauer mit kulinarischen Inspirationen und praktischen Tipps von zwei Spitzenköchen zum Mitmachen und Nachkochen. Ich freue mich auf zwei Stunden voller Genuss und Kreativität, angeführt von Johann Lafer und Alexander Kumptner.“

Mit diesem kulinarischen Doppelschlag hofft Sat.1, den Nachmittag neu zu beleben und die Zuschauer wieder vor die Bildschirme zu locken. Ob die Rezepte der beiden Kochstars das Quotentief auslöffeln können, wird sich zeigen, wenn die neuen Formate an den Start gehen.