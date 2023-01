„Frühstücksfernsehen“: Regisseurin wird wegen Outfit deutlich – „Nicht fernsehtauglich“

Wer im Fernsehen auftreten will, der hat so einiges zu beachten. Wo ist die richtige Kamera, wie ist meine Lautstärke? Verständlich, schließlich sehen im besten Falle Millionen Zuschauer zu und vor denen will man schließlich glänzen. Das ist auch bei den Stars des Sat.1-„Frühstücksfernsehen“ nicht anders.

Zuletzt gab es im „Frühstücksfernsehen“ jedoch so ein paar „Fashion-Probleme“, wie es Moderatorin Karen Heinrichs so treffend beschrieb. Problem Nummer 1: Das Kleid der 48-Jährigen. Das war nämlich gar nicht so leicht zu schnüren und scheinbar war in der Maske etwas schiefgegangen.

Fashion-Probleme im Sat.1-„Frühstücksfernsehen“

So mussten die werten Moderatoren-Kollegen ran. Mit vereinten Kräften versuchten Chris Wackert und Lukas Haunerland, die Schnüre, die dem Dress eine schöne Taille zaubern sollten, zusammenzuziehen. Gar nicht mal so einfach.

„Auf beiden Seiten. Du musst es möglichst festziehen (…) Das darf nicht schlabbern“, wies die Moderatorin ihre Helferlein an. „Wie Tauziehen“, scherzte Wackert noch. Doch mit vereinten Kräften kam man dann zum Ziel. Das Kleid saß. Und einmal beim Thema Mode angekommen, wurde gleich noch munter weiter diskutiert. So trug Kameramann Stefan eine Hose, die ebenfalls zum Gesprächsthema taugte.

„Die Hose von Stefan toppt aber alles heute, oder“, scherzte Karen. Den Ball nahm Wackert auf: „Ja Stefan, können wir da mal kurz drüber reden?“ So trug der Mann hinter der Kamera eine knallenge karierte Jogginghose. Schick für den Alltag, vor der Kamera aber ein absolutes No-Go. „Und wie sagte unsere Regisseurin aufgrund des Karomusters? Ist nicht fernsehtauglich. Das flimmert“, so Wackert. „Können wir leider nicht häufiger zeigen“, ergänzte Karen dann noch. Ja, schade drum.

Sat.1 zeigt das „Frühstücksfernsehen“ stets montags bis freitags zwischen 5.30 Uhr und 10 Uhr.