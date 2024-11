Sat.1 plant große Überraschung – „Termin ist schon gespeichert“

Pünktlich zur Adventszeit startet am 1. Dezember ein Duell der Küchenexperten. In der neuen Kochshow „Unser Festtagsmenü“ treten die „The Taste“- Juroren gegen die Profis von „Das große Backen“ an. In wechselnden Duos kämpfen die Teilnehmer mit weihnachtlichen Gerichten um den Sieg. Eine „prominente Jury“ entscheidet anschließend über das jeweilige Gewinner-Team. Die vier Ausgaben werden immer an den Adventssonntagen um 18 Uhr in Sat.1 und jederzeit auf Joyn zu sehen sein.

Von Ente im Blätterteig, über Lebkuchen-Kaiserschmarrn bis hin zu Brezel-Chips und vielem mehr ist alles vertreten. Die neue Sendung, die Koch- und Back-Show vereint, soll den Zuschauern die anstehende Vorweihnachtszeit versüßen. Neben festlichen Koch- und Back-Challenges stehen Gespräche mit prominenten Gästen über Weihnachtstraditionen und Last-Minute-Geschenkideen auf dem Plan. Die Sieger der kulinarischen Duelle erspielen ein Guthaben, das für einen guten Zweck verwendet wird.

Nicht nur die Juroren, sondern auch die Moderatoren beider Sendungen sind Teil der Show. Als Duo führen Angelina Kirsch („The Taste“) und Enie van de Meiklokjes („Das große Backen“) durch den Abend. „Es wird der Knaller“, kommentiert Kandidat Christian Hümbs nun bereits vorab unter einem Instagram-Beitrag von Sat.1 und lässt die Vorfreude damit steigen. „Da hüpft das Backherz“, kommentiert eine weitere Instagram-Nutzerin und trifft in den Kommentaren auf große Zustimmung.

In der ersten Episode, am 1. Dezember, treffen die „The Taste“-Juroren Alexander Hermann und Tim Raue auf die „Das große Backen“-Experten Betty Schliephake-Burchardt und Günther Körffer. Serviert wird würzige Shakshuka mit Pfannenbrot und selbst gebeizter Lachs mit knusprigen Brezel-Chips. In der zweiten Folge, am 8. Dezember, kämpfen Alexander Hermann und Frank Rosin gegen Betty Schliephake-Burchardt und Christian Hümbs. Auf dem Speiseplan stehen Flammkuchen mit Rotweinbirnen oder Wild-Smashburger mit gegrillten Austernpilzen und Rotkohl.

Am 15. Dezember duellieren sich Alexander Kumptner und Betty Schliephake-Burchardt mit Christian Hümbs und Alexander Hermann. Welche Kreation überzeugt die Jury mehr: Rinderfilet mit Maronen-Risotto oder weihnachtliches Boef Stroganoff? In der abschließenden Folge am 22. Dezember setzt Tim Raue auf Ente im Blätterteig und Alexander Kumptner serviert gebratene Jakobsmuscheln. Betty Schliephake-Burchardt tritt gemeinsam mit ihrem Sohn Julius gegen Christian Hümbs und seine Partnerin Evelin in einem weihnachtlichen Tortenduell an.