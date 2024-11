Frank Rosin zieht Schlussstrich: „Zeit der Veränderung“

Er ist eine echte Legende hinter dem Herd: Frank Rosin. Seit Jahren schon begeistert der Starkoch aus dem Ruhrpott seine Fans in TV-Shows wie „Rosins Restaurants“, „The Taste“ oder auch „Roadtrip Amerika“.

Dazu beackert Frank Rosin aber auch noch weitere Felder. Unter anderem führte Frank Rosin lange Zeit sein Restaurant „Rosin“ in Dorsten. Doch nun sei es Zeit für eine Veränderung , wie der 58-Jährige in einem Interview mit dem Portal „Rolling Pin“ berichtet.

Frank Rosin zieht sich aus dem Restaurant Rosin zurück

„Seit 42 Jahren darf ich den tollsten Job der Welt machen. Nämlich in der Gastronomie arbeiten. Und seit 34 Jahren bin ich Unternehmer. Darüber bin ich sehr glücklich und sehr stolz, vor allem weil wir ein so tolles Team aufgestellt haben. Der Küchenchef des Restaurants Rosin, Oliver Engelke, der Restaurantleiter Jochen Bauer und unsere Spitzensommelière Susanne Spies machen seit rund 26 Jahren einen unfassbaren Job“, lobt Rosin.

Und weiter: „Da wir und die gesamte Branche momentan in einer Zeit der Veränderung leben, ist jetzt genau der richtige Zeitpunkt, um den Staffelstab zu übergeben. Das bedeutet, dass ich die Geschäftsführung des Restaurant Rosin an mein Team übergebe. Aber: Ich werde natürlich immer noch als Patron und Berater im Hintergrund des Restaurants fungieren. Das Restaurant bleibt weiterhin ein fester Bestandteil der Rosin Unternehmensgruppe, wir passen uns nur in gebündelter Kraft der Zukunft an – in einer neuen Aufstellung.“

Umdenken ist notwendig

Für die nächste Generation, so der Starkoch, sei ein Umdenken notwendig. „Die Kulinarik wird in Zukunft im Restaurant flexibler gestaltet werden. Ein besonderer Wert liegt außerdem auf Nachhaltigkeit und Produkteffizienz – genau die Dinge also, die der nächsten Generation am Herzen liegen“, erklärt der 58-Jährige.

Seine Gäste könnten sich aber auf die gewohnte Qualität verlassen, und auf flexiblere, moderne Angebote freuen.