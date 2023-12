Unfall bei Sat.1 – Show: Essener Schauspieler Henning Baum in Notaufnahme eingeliefert

Die Proben laufen auf Hochtouren im Cirkus Krone in München. Zur Zeit wird die große Sat.1-Showreihe „Stars in der Manege“ aufgezeichnet, die im Frühjahr 2024 ausgestrahlt werden soll. Jörg Pilawa wird als Zirkusdirektor durch vier abwechslungsreiche Sendungen führen.

Doch so langsam gehen dem Sender die Stars aus. Die Acts sind oft spektakulär und haben es in sich. Neben Mut brauchen die prominenten Artisten oft körperliche Fitness und einen guten Gleichgewichtssinn. In dieser Woche kam es bereits zur zweiten ernsthaften Verletzung. Diesmal bei einem Star aus dem Ruhrgebiet.

Sat.1 „Stars in der Manege“ – Diese Promis machen mit

Das Line Up kann sich wirklich sehen sehen lassen: Unter den 32 Prominenten im Zirkuszelt sind DSDS-Sieger Alexander Klaws auf dem Trampolin, GZSZ-Star Susan Sideropoulos an der schwankenden Leiter, Comedian Luke Mockridge am Teufelsrad und das „Let’s Dance„-Traumpaar Rebecca Mir und Massimo Sinató zu sehen.

Das große Weihnachts-Gewinnspiel von DER WESTEN

Wir verlosen tolle Preise im Gesamtwert von fast 13.000 €! Mit ein bisschen Glück gewinnst du einen Hometrainer, ein E-Bike, ein Soundsystem und noch vieles mehr. Jetzt gratis mitmachen!

Anfang Dezember hatte sich ein anderer Star aus der beliebten Tanzshow eine schlimme Verletzung zugezogen. Rúrik Gíslason hat sich während der Dreharbeiten die Hand gebrochen, das bedeutet wahrscheinlich das Aus für seinen Auftritt bei Sat.1.

MRT statt Manege – Henning Baum verletzt sich schwer

Nach dem isländischen Fußballstar hat es nun einen erfolgreichen deutschen Schauspieler erwischt: Henning Baum hat sich bei den Proben zu seinem Act („Die menschliche Pyramide“) ernsthaft verletzt. Dabei ist der 53-jährige Star aus der Sat.1-Serie „Der letzte Bulle“ durchtrainiert, macht regelmäßig Sport.

„Ich sollte an einem fünf Meter hohen Pfahl hochklettern, mich dort irgendwie verschränken und festhalten. Das habe ich alles ganz gut hingekriegt, aber am zweiten Probentag sollten wir zu zweit einen Artisten auffangen, der aus etwa drei Meter Höhe heruntergesprungen ist“, berichtet der gebürtige Essener am Freitag (15. Dezember) der Bild-Zeitung.

Dabei ist es dann passiert: Die linke Bizepssehne ist gerissen. Jetzt ist Henning Baum auf eine Ellenbogenschiene aus Metall angewiesen. „Tja, was soll ich sagen, es ist halt eben doch ein riskantes Unterfangen, wenn man sich in die Welt der Artisten begibt“ wird er zitiert.