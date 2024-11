„Sat.1-Frühstücksfernsehen“-Moderatorin: Plötzlich fließen vor laufender Kamera Tränen – „Sorry“

Normalerweise strahlt sie vor der Kamera, doch diesmal flossen Tränen: Marlene Lufen (53) zeigte in der RTL-Sendung „Gala“ eine ganz andere Seite. Die sonst so fröhliche Moderatorin wurde von ihren Gefühlen überwältigt, als das Gespräch auf ihre Familie kam.

Marlene Lufen ist bekannt für ihren sonnigen Charakter in Shows wie dem „Sat.1-Frühstücksfernsehen“ oder „Promi Big Brother“. Doch auch sie bleibt nicht immer gefasst, besonders wenn es um ihre Mutter geht, die an Demenz erkrankt ist. In einem bewegenden Interview sprach sie offen über die Herausforderungen, die diese Diagnose mit sich bringt.

„Sat.1-Frühstücksfernsehen“-Star bricht in Tränen aus

Vor acht Jahren bemerkte Marlene die ersten Anzeichen der Krankheit bei ihrer Mutter. Heute lebt sie in einem Berliner Pflegeheim, während Marlene in Köln wohnt. Trotz der Distanz versucht sie, ihre Mutter so oft wie möglich zu besuchen. „Ich hatte natürlich auch überlegt, ob ich sie mit zu mir nehme. Nur dann ist es so: Da muss auch jemand 24 Stunden da sein“, so Marlene emotional.

+++ Auch spannend: „Frühstücksfernsehen“: Panne im Live-TV! DAS sollte kein Zuschauer sehen +++

Ein besonders emotionaler Moment folgte, als Gastgeberin Annika Lau fragte (45), ob Marlene ihre Mutter in den letzten Momenten begleiten würde. Die Frage rührte Marlene zu Tränen. „Sorry“, schluchzte sie, sichtlich überrascht von ihrem Ausbruch. Marlene weiter: „Das wollte ich jetzt aber gar nicht.“ Doch Annika Lau stand ihr zur Seite und tröstete sie einfühlsam.

Nachdem sie sich gesammelt hatte, sprach Marlene darüber, wie sie den „richtigen Zeitpunkt“ spüren möchte, so wie bei ihrem Vater vor über 20 Jahren. Das selbe werde sie bei ihrer Mutter machen.

Sat.1 zeigt das „Frühstücksfernsehen“ montags bis freitags von 5:30 bis 10:00 Uhr.