Sat.1 mit neuer Dating-Show: „Gestrandet in den Flitterwochen“ – Zoff schon am ersten Tag!

Kaum hat Konkurrent RTL das Kultformat „Schwiegertochter gesucht“ aus dem linearen Programm gekickt, legt Sat.1 mit einem brandneuen Dating-Format nach.

Was gibt es Schöneres als frisch verliebten Menschen beim Flirten und Turteln zuzuschauen? In der neue Sat.1-Show „Gestrandet in den Flitterwochen“ wagen zwölf Singles ein nie dagewesenes Experiment. Es geht um eine Traumreise, um Herzklopfen – und ums nackte Überleben.

Neue Sat.1-Show: Koffer packen, Heiraten, Kennenlernen, Überleben

Ja klar, das Prinzip erinnert zunächst an „Hochzeit auf den ersten Blick“. Zuerst wird geheiratet, dann schaut das Paar, ob es wirklich zusammen passt. Doch die neue Sat.1-Show ist etwas anders gestrickt. Das vermeintlich Traumpaar wird nach der Hochzeit am Strand vollkommen alleine auf einer einsamen Insel ausgesetzt und muss sehen, wie es miteinander klarkommt.

Anfangs gibt es bei „Gestrandet in den Flitterwochen“ noch ein paar Nahrungsmittel, aber nach ein paar Tagen wird das Paar zu Selbstversorgern. Bei der neuen Sat.1-Show mischt sich also Paarungswille mit Überlebenskampf. Schließlich sind die beiden frisch vermählten aufeinander angewiesen – ob sie wollen oder nicht.

Natürlich werden die Ehepaare nicht willkürlich zusammengestellt. Ein Team aus Beziehungsexpertinnen hat für jeden einzelnen Kandidaten die (vermeintlich) ideale Partnerin ausgesucht. Los geht es mit Nadin und Niklas. Die 33-Jährige aus Halle an der Saale ist Verkäuferin im Einzelhandel und seit neun Jahren Single. Sie weiß, wie man einen Haushalt führt. Der Hamburger Niklas ist gelernter Maurer, macht aber eine Ausbildung zum spirituellen Lebensberater und Reiki-Meister. In seiner Freizeit treibt der 30-Jährige gerne Outdoor-Sport und beschäftigt sich mit Persönlichkeitsentwicklung.

„Gestrandet in den Flitterwochen“: Erstes Paar – erster Zoff

Doch schon bei diesem ersten Ehepaar kommt es zu Reibereien. Niklas würde gern an die Vorräte ran, aber seine Ehefrau pocht auf Sparsamkeit und schickt ihn auf Nahrungssuche. Schließlich ist die Insel von Kokospalmen bewachsen und das Meer voller Fische. Also zieht Niklas los, ausgestattet mit Hammer und Machete. Doch der Erfolg lässt zu wünschen übrig. Schlittert das erste Paar etwa schon nach nur einem Tag in eine handfeste Ehekrise?

„Gestrandet… in den Flitterwochen“ läuft ab Mittwoch (17. April) im Hauptprogramm von SAT.1. Vorher sind die Folgen auch beim Streaming-Dienst Joyn abrufbar.