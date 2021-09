Sarah Lombardi ist bei dm – dort verrät sie es ihren Fans endlich

Bekannt wurde Sarah Lombardi durch die Castingshow „Deutschland sucht den Superstar“. Dort belegte sie 2011 in der 8. Staffel den zweiten Platz. Daraufhin schaffte sie es sogar bis auf Platz 2 in die Deutschen Charts. Wir stellen dir ihre Karriere vor.

Eigentlich dachte man, Sarah Lombardi (mittlerweile Engels) würde sich nach den Dreharbeiten ihres ersten Films in Berlin ausruhen. Immerhin ist sie gerade schwanger und plagte schon vor Wochen, dass die zweite Schwangerschaft anstrengender als noch bei Alessio sei. Jetzt hat sie auch schon den nächsten Job absolviert.

Beim Drogeriemarkthändler dm erzählt Sarah Lombardi ihren Fans etwas mehr davon.

Sarah Lombardi bei dm: Dort lässt sie die Katze aus dem Sack

Schon einen Tag zuvor ließ die Sängerin und Frischvermählte ihre Instagram-Follower wissen, was beruflich gerade für sie ansteht. Sarah Lombardi verleiht im Film „Miraculous“ ihre Stimme. Sie darf die deutsche Stimme von Ladybug singen. Und hat es offenbar geschafft, im Tonstudio richtig Gas zu geben. Denn bei dm klärt sie ihre Fans nun auf.

Sarah Lombardi verrät bei dm ein Geheimnis. Foto: IMAGO / APress

----------------------------------------

Das ist Sarah Lombardi:

Sarah Engels wurde am 15. Oktober 1992 in Köln geboren

Als Zweitplatzierte der achten Staffel von „Deutschland sucht den Superstar“ wurde die Sängerin berühmt

Sarah Lombardis Familie mütterlicherseits stammt aus Italien

Von 2013 bis 2019 war Sarah Lombardi mit Sänger Pietro Lombardi verheiratet – das Ex-Paar hat einen gemeinsamen Sohn namens Alessio

Im Mai 2020 nahm die Musikerin mit ihrem Song „Te Amo Mi Amor“ beim „Free European Song Contest“ für Italien teil

Im November 2020 gewann sie die Verkleidungsshow „The Masked Singer“

Seit dem 30. Mai 2021 ist Sarah mit Julian Büscher verheiratet – das Paar nahm den Namen Engels an

Die beiden erwarten ihre erste gemeinsame Tochter

----------------------------------------

Sarah Lombardi: „Bin richtig stolz“

„Gestern ging leider nicht viel hier auf Instagram bei mir. Wir waren im Studio und wir sind echt gut durchgekommen, haben alles geschafft. Aber ich war abends auch echt richtig müde“, erzählt die 28-Jährige. Und weiter:

„Bin auch richtig stolz, weil das ist so ein Kindheitstraum, der in Erfüllung geht.“

+++ Pietro Lombardi bricht vor laufender Kamera in Tränen aus: „Ich wusste nicht, ob Sarah noch am Leben ist“ +++

Im Sommer 2022 soll der Film in die Kinos kommen. Und auch ihr vorheriges Film-Projekt hat etwas mit Musik zu tun. In ihrer ersten Hauptrolle im Sat.1-Film „Toni & Tom“ spielt Sarah Lombardi eine alleinerziehende Mutter und Musicaldarstellerin, die den großen Wunsch hat, Sängerin zu werden.

----------------------------------------

----------------------------------------

Und auch privat setzt sich die Ex von Pietro Lombardi nicht zur Ruhe. Am Wochenende reiste sie mit ihrem Mann Julian nach Italien und besuchte dort die Formel 1. Was sie auf dem Weg dorthin am Flughafen erlebte, erfährst du hier >>> (jhe)