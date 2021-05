Bekannt wurde Sarah Lombardi durch die Castingshow „Deutschland sucht den Superstar“. Dort belegte sie 2011 in der 8. Staffel den zweiten Platz. Daraufhin schaffte sie es sogar bis auf Platz 2 in die Deutschen Charts. Wir stellen Dir ihre Karriere vor.

Sarah Lombardi unter Schock: „Fast das ganze Haus in Brand gesetzt“

Schock bei Sarah Lombardi! In ihrer Insta-Story berichtet die Sängerin ihren Fans davon, wie es bei ihr in der Küche fast zu einer folgenschweren Katastrophe gekommen wäre.

Dabei wollte sie ihrem Söhnchen Alessio eigentlich nur etwas Gutes tun: Sarah Lombardi hätte mit einem ganz alltäglichen Haushaltsgegenstand beinah ein Feuer ausgelöst!

Sarah Lombardi hat mit einem haushaltsüblichen Gegendstand fast einen Brand ausgelöst. Foto: IMAGO / Hartenfelser

Sarah Lombardi: Schockmoment in der Küche

Die Sängerin ist zusammen mit ihrem Kind und Freund Julian Büscher aktuell in Berlin. In ihrer Insta-Story hält sie ihre Fans auf dem Laufenden. „Wir werden jetzt eine längere Zeit hier sein“, erzählt sie.

Das ist Sarah Lombardi:

Sarah Engels wurde am 15. Oktober 1992 in Köln geboren

Als Zweitplatzierte der achten Staffel von „Deutschland sucht den Superstar“ wurde die Sängerin berühmt

Sarah Lombardis Familie mütterlicherseits stammt aus Italien

Von 2013 bis 2019 war Sarah Lombardi mit Sänger Pietro Lombardi verheiratet – das Ex-Paar hat einen gemeinsamen Sohn namens Alessio

Im Mai 2020 nahm die Musikerin mit ihrem Song „Te Amo Mi Amor“ beim „Free European Song Contest“ für Italien teil

Im November 2020 gewann sie die Verkleidungsshow „The Masked Singer“

In diesem Jahr wird sie einen Film für Sat.1 drehen

Als das Trio in Berlin angekommen ist, geht es direkt zum Großeinkauf. Dabei wird auch Toastbrot den Weg in Sarah Lombardis Einkaufskorb gefunden haben, denn genau dieses wollte sie Alessio in einem Toaster zubereiten. Dann kam es zu dem Schreckensmoment.

Sarah Lombardi: Der Toster fängt fast Feuer!

Das Gerät beginnt zu qualmen! „Alessio wollte noch ein Toast haben vor dem Schlafen – und der Toaster fing plötzlich an zu qualmen“, berichtet Sarah Lombardi. „Wir haben fast das ganze Haus in Brand gesetzt.“ Auch als sie in ihrer Instastory den Toaster erneut bedient, beginnt dieser wieder zu qualmen.

„Mach aus, mach aus!“, schreit sie in Richtung ihres Partners – dieser reagiert sofort. Ein getoastetes Brot gab es an dem Tag für ihren Sohn wohl leider nicht, aber immerhin hat sich niemand verletzt. (cf)