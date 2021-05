Sarah Lombardi im Auto unterwegs: Als sie dabei beobachtet wird, ist ihr das mega peinlich

Bekannt wurde Sarah Lombardi durch die Castingshow „Deutschland sucht den Superstar“. Dort belegte sie 2011 in der 8. Staffel den zweiten Platz. Daraufhin schaffte sie es sogar bis auf Platz 2 in die Deutschen Charts. Wir stellen Dir ihre Karriere vor.

Eine Szene, die wohl viele kennen: Man sitzt im Auto, fühlt sich unbeobachtet und gibt sich der Musik im Radio hin. Da vollführt man die ungewöhnlichsten Dance-Moves, singt lautstark mit, wippt im Takt. So weit, so gut. Blöd nur, wenn man dabei beobachtet wird. So geschehen bei Sängerin Sarah Lombardi.

In ihrer Instagram-Story teilt Sarah Lombardi ein Video aus ihrem Auto. Darin sieht man, wie Sarah ausgelassen im Auto zur Musik tanzt. Blöd nur, dass sie anscheinend gerade stand und dabei beobachtet wurde.

Sarah Lombardi Foto: IMAGO / Herbert Bucco

Sarah Lombardi mit skurrilen Tanz-Moves im Auto

„Wenn du die Musik so sehr fühlst und die Leute, die neben dir stehen, dich beobachten und du dich eigentlich 'nur mal eben kratzen wolltest'“, schreibt Sarah Lombardi.

--------------------

Das ist Sarah Lombardi:

Sarah Engels wurde am 15. Oktober 1992 in Köln geboren

Als Zweitplatzierte der achten Staffel von „Deutschland sucht den Superstar“ wurde die Sängerin berühmt

Sarah Lombardis Familie mütterlicherseits stammt aus Italien

Von 2013 bis 2019 war Sarah Lombardi mit Sänger Pietro Lombardi verheiratet – das Ex-Paar hat einen gemeinsamen Sohn namens Alessio

Im Mai 2020 nahm die Musikerin mit ihrem Song „Te Amo Mi Amor“ beim „Free European Song Contest“ für Italien teil

Im November 2020 gewann sie die Verkleidungsshow „The Masked Singer“

In diesem Jahr wird sie einen Film für Sat.1 drehen

------------------

Was sie damit meint? Sarah Lombardi fuhr sich während des Tanzes mit der Hand durchs Gesicht, tat so, als würde sie sich durch die Haare fahren, um von ihren Tanz-Bewegungen abzulenken.

Sarah Lombardi: Schnell aufs Gas und ab dafür

Ob das geklappt hat? Fraglich. So wirkt der Gesichtsausdruck 28-Jährigen eher beschämt. Da hilft nur eines: Fuß aufs Gaspedal und schnell weg!

Ihre Fans jedenfalls kennen das Gefühl. Bei einer spontanen Umfrage gaben 85 Prozent an, dass ihnen das auch bekannt vorkomme.

-----------------

Bei dieser Aufnahme am Strand wird auch Beatrice Egli von ihren Fans unter die Lupe genommen. Die flippen regelrecht aus >>>