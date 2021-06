Sarah Lombardi: Überraschender Anblick – zeigt die Sängerin HIER zu viel?

Bekannt wurde Sarah Lombardi durch die Castingshow „Deutschland sucht den Superstar“. Dort belegte sie 2011 in der 8. Staffel den zweiten Platz. Daraufhin schaffte sie es sogar bis auf Platz 2 in die Deutschen Charts. Wir stellen Dir ihre Karriere vor.

Sarah Lombardi (beziehungsweise Sarah Engels) und ihr Mann Julian Engels schweben auch zwei Tage nach ihrer Überraschungshochzeit noch auf Wolke 7.

Viel Zeit, um die Momente gemeinsam zu genießen und in Erinnerungen zu schwelgen, bleibt den beiden jedoch nicht. So ist Sarah Lombardi (Engels) noch immer in Berlin schwer im Stress. Schließlich wird gerade der Film gedreht, bei dem sie ihre erste große Hauptrolle spielen darf.

Sarah Lombardi: Was zeigt die Frau von Julian Büscher denn da?

Viel durften die Fans bislang aber noch nicht über den Film erfahren. Soll schließlich nicht zu viel verraten werden. Doch halt... was zeigt die 28-Jährige denn in ihrer aktuellen Instagram-Story?

Zunächst sieht man Julian und Sarah lediglich beim gemeinsamen Frühstück. Als Sarah jedoch die Zeitung wegräumt, zeigt sie ihren Followern das Drehbuch ihres Filmes und blättert fürs Video durch die Seiten.

------------------

Das ist Sarah Lombardi:

Sarah Engels wurde am 15. Oktober 1992 in Köln geboren

Als Zweitplatzierte der achten Staffel von „Deutschland sucht den Superstar“ wurde die Sängerin berühmt

Sarah Lombardis Familie mütterlicherseits stammt aus Italien

Von 2013 bis 2019 war Sarah Lombardi mit Sänger Pietro Lombardi verheiratet – das Ex-Paar hat einen gemeinsamen Sohn namens Alessio

Im Mai 2020 nahm die Musikerin mit ihrem Song „Te Amo Mi Amor“ beim „Free European Song Contest“ für Italien teil

Im November 2020 gewann sie die Verkleidungsshow „The Masked Singer“

In diesem Jahr wird sie einen Film für Sat.1 drehen

Seit dem 30. Mai 2021 ist Sarah mit Julian Büscher verheiratet. Das Paar nahm den Namen Engels an

------------------

Sarah Lombardi. Foto: IMAGO / POP-EYE

Darin können die Zuschauer von Sarahs Story sogar einige Passagen des Filmes lesen. Man erfährt, dass ein Tom und ein Alexander mitspielen. Zudem scheint eine Rolle das Singen zu lieben.

Sarah Lombardi: Welche Rolle übernimmt sie?

Ob das wohl Sarahs Rolle ist? Unklar, aber durchaus möglich. Schließlich ließ die Frischvermählte ja bereits durchblicken, dass sie in ihrer Rolle auch singen darf.

--------------------------

Mehr zu Sarah Lombardi:

--------------------------

Ebenfalls unklar ist, was das Produktionsteam von Sarahs Aktion hält. Gerne in die Drehbücher gucken, lassen sich Filmemacher ja bekanntlich eher selten.

Welch süße Fotos! So bezaubernd heirateten Sarah Lombardi und Julian Büscher.