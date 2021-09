Sarah Lombardi mit großer Ankündigung – „Einer meiner Kindheitsträume“

Bekannt wurde Sarah Lombardi durch die Castingshow „Deutschland sucht den Superstar“. Dort belegte sie 2011 in der 8. Staffel den zweiten Platz. Daraufhin schaffte sie es sogar bis auf Platz 2 in die Deutschen Charts. Wir stellen dir ihre Karriere vor.

Noch ein paar Monate muss Sarah Lombardi (heißt jetzt wieder Sarah Engels) warten, dann kommt ihr zweites Kind zur Welt.

Vorher will Sarah Lombardi aber offenbar noch ein paar Dinge erledigen. Jetzt kündigte die Sängerin sogar neue Musik an.

Sarah Lombardi: Neue Musik von der Sängerin!

Hochzeit und Schwangerschaft – bei Sarah Lombardi ist privat in diesem Jahr einiges los. Aber auch beruflich macht die frühere DSDS-Finalistin weiter wie bisher. Sarah Engels verriet ihren Fans jetzt, dass sie neue Musik aufnimmt.

„Heute habe ich noch einen richtig coolen Termin. Es geht für mich ins Tonstudio“, erzählt die 28-Jährige in ihrer Story bei Instagram und erklärt weiter: „Und zwar wird es wieder was komplett Neues sein. Etwas, dass ich bisher noch nie gemacht habe. Darauf freu ich mich sehr.“

Sarah Lombardi plaudert bei Instagram aus dem Nähkästchen. Foto: IMAGO / POP-EYE

Es sei „ein richtig schönes und neues Projekt. Um ehrlich zu sein sogar einer meiner Kindheitsträume.“

-------------------

Das ist Sarah Lombardi:

Sarah Engels wurde am 15. Oktober 1992 in Köln geboren

Als Zweitplatzierte der achten Staffel von „Deutschland sucht den Superstar“ wurde die Sängerin berühmt

Sarah Lombardis Familie mütterlicherseits stammt aus Italien

Von 2013 bis 2019 war Sarah Lombardi mit Sänger Pietro Lombardi verheiratet – das Ex-Paar hat einen gemeinsamen Sohn namens Alessio

Im Mai 2020 nahm die Musikerin mit ihrem Song „Te Amo Mi Amor“ beim „Free European Song Contest“ für Italien teil

Im November 2020 gewann sie die Verkleidungsshow „The Masked Singer“

In diesem Jahr drehte sie einen Film für Sat.1

Seit dem 30. Mai 2021 ist Sarah mit Julian Büscher verheiratet. Das Paar nahm den Namen Engels an

Die beiden erwarten ihr erstes gemeinsames Kind

-----------------

Was das komplett neue Projekt sein könnte, wollte die Sängerin aber noch nicht verraten. Stattdessen fragte sie ihre Fans: „Habt ihr eine Idee?“

Es werden aber offenbar mehrere neue Lieder kommen, denn Sarah Lombardi meldete sich aus dem Studio und verriet: „Den ersten Song haben wir im Kasten“

Nach dem Aufnahme-Tag ging es weiter zu Oma Essen. „So Leute, ich bin fertig im Studio. Hat alles gut geklappt – zum Glück.“

-----------------

-----------------

DAS bereitet Sarah Lombardi Probleme

Doch dann merkt sie noch an: „Obwohl man schon merkt, dass ich nicht mehr so lange Puste habe. Also gerade bei den langen Tönen merkt man schon, dass es oben und unten ein bisschen gedrückt wird.“

Zuletzt rief Sarah Lombardi plötzlich ihren Ex-Mann Pietro Lombardi an, während er ein Konzert gab. Den Grund dafür erfährst du hier! (fs)