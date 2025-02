Sarah Engels hat großen Bammel: „So langsam steigt die Nervosität“

Sängerin Sarah Engels liebt es, neuen Herausforderungen zu begegnen, und sie nimmt fast jede TV-Gelegenheit an, die ihr angeboten wird. Von „Let’s Dance“ über „Masked Singer“ bis hin zu „Schlag den Star“ ist alles dabei.

Die letztgenannte Sendung steht dem DSDS-Star allerdings noch bevor und so langsam, aber sicher wird Sarah Engels bewusst, auf was sie sich eingelassen hat.

Sarah Engels hat Bammel

Am 15. Februar ist es so weit, dann tritt Sarah Engels in der ProSieben-Show gegen „Dschungelcamp“-Star Evelyn Burdecki an und hat die Chance auf 100.000 Euro. Beide Frauen waren in der Vergangenheit schon einmal bei „Schlag den Star“ zu sehen und beide hatten jeweils einen Verlust einstecken müssen.

Jetzt soll für Sarah alles anders werden – allerdings fällt ihr, nur wenige Tage vor der Sendung, etwas auf. In ihrer Instagram-Story verrät die 32-Jährige: „Leute, wisst ihr, was mir gerade klar wird? Nächste Woche Samstag ist schon ‘Schlag den Star‘ und ich habe mich bisher 0,0 darauf vorbereitet. Und ich muss sagen, ich habe echt Respekt davor. So langsam steigt die Nervosität und klar, man möchte ja auch nicht verlieren.“

Motivation ist also nach wie vor da bei Sarah, doch „andererseits denke ich mir: ‘Sarah hab einfach Spaß an dem Abend.‘“

Den Opener für das sportliche TV-Duell haben Sarah und Evelyn bereits abgedreht, jetzt können die Frauen die Tage bis zum großen Showlaufen zählen.

Sarah Engels noch null vorbereitet

„Eigentlich liebe ich ja solche Spiele und generell, mich ein bisschen zu challengen“, gesteht Sarah Engels. Kleinlaut gibt sie zu: „Aber ich glaube, so ein bisschen darauf vorbereiten sollte ich mich vielleicht.“

Hinter den Kameras verstehen sich die beiden TV-Stars gut, mal sehen, wie das bei „Schlag den Star“ aussehen wird. Die ProSieben-Show findet am 15. Februar um 20.15 Uhr statt.