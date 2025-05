Sarah Engels schreit Ehemann Julian an: „Dieser Moment, wenn man sich im Auto fast trennt“

Sängerin Sarah Engels (32) und ihr Ehemann Julian (32) sind seit 2020 ein Herz und eine Seele. Verlobung im November, Hochzeit im Mai und kurz darauf das große Familienglück mit Töchterchen Solea (3) im Dezember 2021 – ihr gemeinsames Leben klingt nach Harmonie pur.

Doch auch bei ihnen fliegen wie bei jedem anderen Paar hin und wieder die Fetzen. In einem aktuellen Instagram-Beitrag lüftet die Sängerin das Geheimnis und zeigt gemeinsam mit Julian mit viel Humor, wie solche Streitmomente bei ihnen ablaufen.

Doch das Besondere: Das Ehepaar scheint einen echten Gamechanger zu haben, der selbst hitzige Diskussionen schnell wieder entschärft…

Sarah Engels und Julian stellen Paarszenen nach

Im Auto sitzen Sarah Engels und ihr Ehemann Julian nebeneinander im Familienwagen. Doch von romantischem Gesang oder liebevollen Paargesprächen fehlt jede Spur. „Hast du dich jetzt endlich beruhigt?“, fragt Julian sie genervt.

Die Sängerin antwortet prompt, laut und voller Wut: „Nein, ich habe mich nicht beruhigt!“ Es folgt ein hitziger Schlagabtausch: „Immer das Gleiche mit dir“, schleudern sie sich gegenseitig entgegen. Schließlich platzt Julian der Kragen: „Ich kann es nicht mehr hören.“

Doch dann die plötzliche Wendung! Sarah Engels fordert ihn kurzerhand auf, Musik einzuschalten. Und kaum ertönt der erste Beat, kippt die Stimmung völlig: Die beiden feiern ausgelassen im Auto und bewegen sich synchron, als wäre der Streit nie passiert.

Aktueller Instagram-Beitrag von Sarah Engels: Die Sängerin und ihr Ehemann Julian haben sich etwas ganz spezielles einfallen lassen.

Das Reel zieht die Blicke ihrer Fans auf sich

„Wer fühlt es? Dieser Moment, wenn man sich im Auto fast trennt dann der Beat kommt und man will ihn plötzlich wieder heiraten“, richtet sich die 32-Jährige humorvoll in der Reel-Beschreibung an ihre Follower. Und wie reagieren sie?

Schnell wird erkennbar: Der Clip schlägt bei ihren Anhängern hohe Wellen. Ihre Kommentare fallen bunt gemischt aus: Während manche das Ehepaar feiern und liebevolle Worte an sie richten, zeigen sich andere genervt.

„Was für ein Schwachsinn. Hat sie das nötig? Hauptsache Schlagzeilen“, kommentiert eine Userin. Ein anderer stellt fest: „Ein bisschen albern das Ganze.“

Während ein männlicher Follower schreibt: „Ihr seid so süß zusammen.“ Viele weitere folgen ihm. Ihre überwältigten Reaktionen reichen von „Das hat mir sehr gut gefallen“ über „Echt cool gemacht. Toller Song!“ bis hin zu „Wie goldig ihr seid.“ Eine Userin jedoch geht viel mehr auf den Inhalt des Reels ein. „Mit Musik ist das Leben einfach viel schöner“, lautet ihre Message.