„Let’s Dance“-Legende Sarah Engels: Ihr Favorit steht fest

Wir schreiben das Jahr 2016, als eine Performance das „Let’s Dance“-Parkett erbeben ließ, wie es sie bis heute nicht mehr gab. Zusammen mit ihrem Tanz-Partner Robert Beitsch legte Sarah Engels einen Contemporary zur Musik aus dem schlüpfrigen Kinohit „50 Shades of Grey“. Es war ihr ganz persönlicher „Tanz der Befreiung“, schien die Sängerin doch zuvor nicht immer glücklich, dachte sogar ans Aufgeben. Am Ende belegte der DSDS-Star den zweiten Platz hinter Victoria Swarovski und sicherte sich mit dem heißesten Tanz der „Let’s Dance“-Geschichte einen Platz in den RTL-Geschichtsbüchern.

Am Donnerstag (8. Mai 2025) war Sarah Engels bei den „Duftstars“ in Düsseldorf. In den Rheinterrassen wurde der Oscar der Parfüm-Industrie vergeben. Megastars wie Khloé Kardashian (sie erhielt den „Personality Award“) oder Supermodel Franziska Knuppe kamen ebenfalls.

Für SIE schlägt Sarah Engels‘ „Let’s Dance“-Herz

Und natürlich wollten wir von der „Let’s Dance“-Expertin auch wissen, wer den ihr Favorit auf den Thron in diesem Jahr sei. Da hatte Sarah eine klare Meinung. „Wir waren vor ein paar Wochen bei einer Sendung vor Ort und da habe ich schon gesagt, dass Selfie-Sandra das Ding mit nach Hause nimmt. Das würde ich ihr auch sehr gönnen. Sie ist super-sympathisch.“

Na, dann bleibt nur zu hoffen, dass die 25-Jährige bis Freitagabend wieder fit ist und ihr ganzes Potenzial aufs Parkett bringen kann. Zuletzt erst hatte die Comedy-Influencerin ihre Fans mit Sätzen wie „Ich habe das Training heute mit Ach und Krach überstanden. Jetzt muss ich irgendwie bis morgen gesund werden“ oder „Ich hab‘ jetzt versucht, die zwei Tänze zu tanzen, ging gar nicht“ geschockt. Ob sie am Freitagabend (9. Mai 2025) tanzen kann, war also kurz vor der Show alles andere als sicher.

Klar ist jedoch: Sollte Selfie-Sandra tanzen können, weiß sie: Die Daumen von Sarah Engels sind gedrückt.