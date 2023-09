Sarah Engels gibt intime Beziehungs-Details bekannt – deswegen klappt es mit ihr und Julian so gut

Für Sarah Engels könnte es kaum besser laufen: Die 30-Jährige ist sowohl als Sängerin als auch als Schauspielerin mega-erfolgreich. Hinzu kommen Teilnahmen an diversen TV-Shows. So gewann sie zum Beispiel vor einigen Jahren die beliebte Musik-Show „The Masked Singer“. Und auch als Influencerin auf Instagram (1,7 Millionen Follower) ist sie eine gefragte Persönlichkeit.

Eine echte Power-Frau also! Doch Sarah Engels ist nicht nur beruflich erfolgreich: Nach der Scheidung von Pietro Lombardi (31) fand sie ihr Glück Ende 2019 in Fußballer Julian Büscher (30). Ihre Liebe krönten die ehemalige DSDS-Finalistin und Julian mit einer Traumhochzeit und der Geburt der gemeinsamen Tochter Solea (1).

Sarah Engels verrät ihr Geheimnis für eine glückliche Ehe

Doch wieso klappt es zwischen ihr und Julian eigentlich so gut? „Ich glaube, wenn man im Leben einmal den richtigen Menschen gefunden hat, spürt man es einfach. Wir sind in vielen Dingen gleich, haben die gleichen Interessen und in den Eigenschaften, in denen wir unterschiedlich sind, ergänzen wir uns umso mehr“, wird sie von „Promiflash“ zitiert.

Julian habe der Sängerin gezeigt, dass ihr Zuhause kein Ort, sondern eine Person sei – wie süß! „Weil sie dir die Sicherheit gibt, die Geborgenheit und die Liebe.“ Zwischen den zwei Turteltauben herrscht also absolute Harmonie! Besser könnte es für Sarah Engels also wirklich nicht laufen.

Pietro Lombardi schwebt ebenfalls auf Wolke sieben

Doch nicht nur Sarah Engels hat nach der Scheidung von Pietro Lombardi ihr Glück gefunden. Auch ihr Ex-Mann hat mit Laura Maria Rypa eine neue Frau an seiner Seite. Die zwei sind sogar schon Eltern eines Sohnes. Welchen Schritt Laura und Pietro jetzt zusätzlich gewagt haben, liest du hier.