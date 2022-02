Sarah Engels filmt Mann Julian unbemerkt – plötzlich ertappt sie ihn HIERBEI

Seit ihrem ersten Auftritt bei DSDS hat sich Sarah Engels in die Herzen der Fans gesungen. Wir zeichnen ihren Aufstieg nach.

Sarah Engels: So verlief der Aufstieg des DSDS-Stars

Sarah Engels und ihr Ehemann Julian sind ein Herz und eine Seele. Seit letztem Jahr sind die beiden verheiratet und krönten ihre Liebe Ende 2021 mit der Geburt ihres ersten gemeinsamen Kindes.

Klar, als frischgebackene Patchwork-Familie – Sarah Engels hat bereits einen Sohn mit Ex Pietro Lombardi – wollen die Turteltauben so viel Zeit wie möglich miteinander verbringen. Und ihre rund 1,8 Millionen Follower auf Instagram nimmt die Sängerin dabei nur zu gerne mit durch ihren Pärchen-Alltag.

Sarah Engels filmt Julian heimlich und der fühlt sich ertappt

Mit ihrer aktuellen Story dürfte Sarah Engels den ein oder anderen bestimmt zum Schmunzeln gebracht haben. Sie und Julian genießen dort einen Kaffeeklatsch. Beide haben Teller mit Kuchen vor sich stehen. Doch anstatt sich diese munden zu lassen, ist Julian mit etwas ganz anderem beschäftigt.

Die 29-Jährige beginnt den Ex-Fußballer heimlich zu filmen – und ertappt ihn dabei auf frischer Tat, wie er in einem Buch für Vegetarier schmökert. Warum sollte man diesbezüglich von „ertappen“ oder „erwischen“ sprechen, fragt ihr euch? Ganz einfach: Julian hält das Buch falsch herum! Scheinbar hat er also nur so getan, als liest er darin.

Sarah Engels: Wird Julian künftig öfter für sie kochen?

„Schatz ab morgen vegetarisch?“ wirft Sarah Engels ihm zu. Der 28-Jährige antwortet nur mit einem kurzen und knappen „Ja, warum?“, während er das Buch schnell zur Seite nimmt und grinst. Huch, da fühlt sich aber jemand ertappt.

„Hast du was gelernt?“, schiebt seine Frau eine kleine Spitze hinterher. „Ja, ich weiß jetzt, was ich koche morgen“, kontert Julian.

Bleibt abzuwarten, ob daraus wirklich etwas wird – und wenn ja, ob Julian beim kochen vielleicht einen Kopfstand für seine Sarah macht...

Sarah Engels Ex Pietro Lombardi hatte kürzlich eine Nachricht für Dieter Bohlen – und der reagierte sofort. Hier mehr dazu. (cf)