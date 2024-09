Sarah Engels präsentiert neuen Song – Fans schonungslos: „Genauso schlecht wie du“

Sie ist Mutter, Influencerin, Schauspielerin – aber in erster Linie wurde Sarah Engels durch eines bekannt: Ihre Gesangskünste. Bei DSDS erreichte sie 2011 hinter ihrem Ex-Mann Pietro Lombardi einen stolzen zweiten Platz. Und auch heute, rund 13 Jahre später, bringt die 31-Jährige regelmäßig neue Songs auf den Markt.

Die Karriereleiter von Sarah Engels kannte in den vergangenen Jahren vor allem eine Richtung: steil nach oben! Bei „The Masked Singer“ beispielsweise räumte sie doch glatt den ersten Platz ab. Ein Indiz dafür, was für eine grandiose Stimme die Mutter zweier Kinder doch hat. Nur ihr aktueller Song scheint bei ihren Fans so gar nicht gut anzukommen.

Sarah Engels probiert es wieder auf Deutsch

In einem Instagram-Beitrag präsentierte Sarah Engels ihren rund 1,8 Millionen Followern das neue Stück. „Mit dir“ nennt sich die Single, die sich bestenfalls zum absoluten Hit entwickelt. Doch geht es nach ihren Fans, dann wird das eher nicht der Fall sein.

Auf Instagram postete Sarah Engels einen Video-Ausschnitt von „Mit dir“ – und direkt trudelten die ersten negativen Kommentare und gut gemeinten Tipps sein. „Sarah sollte auf jeden Fall mal auf Englisch singen. Ich denke, die Stimmen-Farbe passt dazu besser, dann kommt auch der Erfolg“, meint eine Person.

Sarah Engels: Ihre Fans sind gespaltener Meinung

„Deine Mucke ist genauso schlecht wie du“ und „Leider immer die gleichen flachen Sommernummern wie der (Pietro, Anm. d. Red.) Lombardi. Nur der ist damit erfolgreich. Du solltest mal was machen, wo deine Stimme auch glänzen kann“, heißt es weiterhin.

Doch die Musikerin hat auch einige Fans, die hinter ihr und ihrem neuen Song stehen: „So schön das Lied“ und „Hab schon die ganze Zeit einen totalen Ohrwurm von diesem Song“, heißt es weiterhin in der Kommentarspalte. Na, allen recht machen kann man es eh nie.