Disney+ bringt Kindheitshelden zurück, doch es gibt einen Haken – „Könnte weinen“

Mit seinem Film- und Serienangebot dürfte Disney+ nicht nur Kinder-, sondern auch Erwachsenenaugen zum Strahlen bringen. Immerhin liefert der Streaminganbieter nicht nur eine Eigenproduktion nach der anderen, sondern hat auch echte Disney-Klassiker im Programm.

Das wird jetzt um einen Kindheitshelden erweitert. Doch es gibt einen Haken für die Zuschauer von Disney+.

Disney+ bringt IHN zurück

Er ist groß, plüschig und wohnt in einem blauen Haus. „Der Bär im blauen Haus“ ist eine US-amerikanische Kinderserie, die bis 2006 produziert wurde und sich auch in Deutschland großer Beliebtheit erfreute.

Sogar das ZDF zeigte Interesse und nahm das Format in sein Programm auf. Jetzt bringt Disney+ die Serie zurück. So wie es aussieht, wird „Bear in the big blue House“, so der englische Titel, zunächst allerdings nur den amerikanischen Nutzern zugängig sein. Eine Tatsache, die bei Twitter für gemischte Reaktionen sorgt.

Disney+ holt „Der Bär im großen blauen Haus“ ins Programm. Foto: IMAGO / Sämmer

„Der Bär im blauen Haus“ zunächst nur in den USA abrufbar

„Ich bin so enttäuscht, dass der ‚Bär im großen blauen Haus‘ in Großbritannien nicht auf Disney+ zu sehen sein wird, ich könnte weinen“, lautet einer der Kommentare auf Twitter.

Ein anderer Zuschauer kann es kaum abwarten, seinen Kindheitshelden endlich wieder im TV zu sehen und schreibt: „Ich habe so lange darauf gewartet. Diese Show war meine Kindheit!“ Ob die Show auch in Deutschland ausgestrahlt wird, bleibt abzuwarten.

Verkündet wurde das Comeback der Puppenshow übrigens von Noel MacNeal. Der Puppenspieler leihte dem plüschigen TV-Star nicht nur seinen Arm, sondern auch seine Stimme.

