Sarah Engels: Als es um ihre Brüste geht, platzt ihr der Kragen – „Gibt kein Ideal“

Es war eine Rückkehr auf bekanntes Terrain, als Sarah Engels am Samstagabend (29. April) bei „The Masked Singer“ das Publikum begrüßte. Diesmal zwar ohne Maske, dafür aber mit großer Begeisterung am Mitraten. Dass sie nach ihrer Teilnahme von 2020 jetzt ein Comeback feierte, sorgte für Begeisterung.

Doch sie muss sich auch Kritik anhören und zwar für ihren Körper. „Deine Brüste sind viel zu klein!“, lautet ein Kommentar, den Sarah Engels anschließend öffentlich auf Instagram teilt. Eine Aussage, die die Sängerin so nicht hinnehmen will und zu der sie einiges zu sagen hat.

Sarah Engels wird auf Instagram deutlich

Dass der eigene Körper schnell mal zur Zielscheibe von unschönen Kommentaren wird, sobald man in der Öffentlichkeit steht, musste auch Sarah Engels merken. Sich jetzt aber anhören zu müssen, ihr Busen wäre nicht groß genug, brachte die Zweifach-Mama und ehemalige DSDS-Kandidatin jetzt richtig auf die Palme. „Zu klein für was denn? Wer bestimmt denn die richtige Größe einer Brust? Es gibt kein richtig und kein falsch“, macht sie in einem Beitrag auf Instagram deutlich.

Offen darüber zu sprechen ist ihr ein echtes Anliegen: „Ich möchte das hier mit euch teilen, weil ich tatsächlich ein paar solcher Nachrichten bekomme habe und ich mich frage, woher diese Idealvorstellungen kommen und ich nicht möchte, dass meine Tochter oder andere junge Mädchen irgendwann glauben, sie seien nicht richtig, nicht genug und glauben, sie müssten irgendeinem Ideal entsprechen, das nicht existiert.“

Sängerin lässt von negativen Kommentaren unbeeindruckt

Dann wird Sarah Engels nochmal deutlich: „Es gibt kein Ideal, das jedem gefällt. Aber das gibt jemandem noch lange nicht das Recht, es als falsch zu bewerten. Ich bin so erschaffen worden und habe unter anderem zwei wundervolle Kinder und das ganze letzte Jahr voll gestillt. Und ja, ich bin sogar stolz auf meinen Körper und darauf, was er bereit ist, zu leisten.“

Für ihre Worte bekommt die Sängerin viel Zuspruch ihrer Fans und zeigt mit einem Video von ihrem transparenten Show-Outfit auch gleich nochmal, dass sie negative Kommentare einfach nicht an sich heranlässt.