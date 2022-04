Sarah Engels wutentbrannt: „Die soll nicht solche Spielchen spielen!“

Seit ihrem ersten Auftritt bei DSDS hat sich Sarah Engels in die Herzen der Fans gesungen. Wir zeichnen ihren Aufstieg nach.

Sarah Engels: So verlief der Aufstieg des DSDS-Stars

Sarah Engels: So verlief der Aufstieg des DSDS-Stars

Sie muss sich auf einiges gefasst machen! Sarah Engels ist stinksauer. Die Sängerin sitzt aktuell täglich vor dem Fernseher, um die neue Staffel von „Love Island“ zu verfolgen. Ihr Schwager Jendrik, der Bruder ihres Mannes Julian, ist dort Kandidat und sucht die große Liebe. Und die scheint er seiner Meinung nach auch bereits gefunden zu haben.

Doch es gibt ein Problem: Sein Schwarm Inna lässt ihn zappeln. Genau das bringt Sarah Engels jetzt tierisch auf die Palme. Im Netz spricht sie deutliche Worte.

Sarah Engels stinksauer auf „Love Island“-Kandidatin Inna

Jendrik kam vor einigen Tagen als sogenannte „Granate“ in die RTL2-Show. Inna fiel ihm sofort auf, die beiden durften schließlich sogar eine gemeinsame Nacht in der „Private“-Suite verbringen. Für Jendrik stand schnell fest: Er wollte Inna küssen. Doch die machte keine Anstalten, gab an, einfach Zeit zu brauchen und schüchtern zu sein. Und auch danach folgten keine Liebestaten bei ihr.

Für Sarah Engels steht fest: „Jendrik ist einfach zu gut für die Frauenwelt.“

---------------------

Sarah Engels: An diesen TV-Sendungen nahm sie schon teil:

DSDS (2011)

Let’s Dance (2016)

Grill den Henssler (2017)

Schlag den Star (2018)

Dancing on Ice (2019)

Das Supertalent (2019)

The Masked Singer (2020)

---------------------

Sarah Engels: „Die soll nicht solche Spielchen spielen!“

Ihre weiteren Worte richten sich in ihrer Instagram-Story an Inna: „Mennnnsch, die soll doch bitte einfach Klartext reden und nicht solche Spielchen spielen. Und sich meinen Schwager schön warm halten!!! Simmer hier auf der Kirmes oder was?“

„Love Island“-Kandidatin Inna sollte also besser schnell handeln, sonst kann sie sich sicher noch auf einiges von Sarah Engels gefasst machen.

---------------------

Mehr zu Sarah Engels:

Sarah Engels ist fassungslos: „Jahrelang in Unwissenheit gelebt“

Sarah Engels teilt intimes Hochzeitsvideo – im Hintergrund spielt sich eine entzückende Szene ab

Sarah Engels kassiert Shitstorm: „Lass doch dein Kind, Kind sein“

---------------------

Sarah Engels hatte kürzlich große Angst um ihre Tochter Solea. Warum sie so sehr in Sorge war, liest du hier >>> (jhe)