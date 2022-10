Sarah Engels traurig: „Ich mache alles kaputt!“ – Ehemann Julian muss sofort eingreifen

So hatte sich Julian Engels das sicher nicht vorgestellt! Der Fußballer verbringt derzeit mit seiner Frau Sarah Engels, ihrer gemeinsamen Tochter Solea und Freunden ein paar schöne Tage auf der Kanareninsel Teneriffa.

Doch ohne jede Vorwarnung durchkreuzt ihm Sarah Engels im Urlaub plötzlich alle Pläne. Die Sängerin hat in ein paar Tagen Geburtstag – und hat ihrem Mann jetzt ausgerechnet die große Überraschung verdorben.

Sarah Engels: Fauxpas im Teneriffa-Urlaub

Auf Instagram teilt Sarah den Moment mit ihren Fans. Doch was genau war passiert?

Ihre Bekannte, die mit ihnen im Urlaub ist, schildert es so: „Sarah wollte sich eben ein Geburtstagsgeschenk selbst kaufen, welches Ihr Julian eigentlich schenken wollte. Weshalb sie ein Geschenk direkt heute bekommen hat! Kommendes Wochenende wird sie 30!“ Richtig, am 15. Oktober feiert die ehemalige DSDS-Kandidatin ihren runden Geburtstag.

Was genau Julian ihr schenken und sie sich selbst kaufen wollte, wird in der Instagram-Story nicht verraten, nur, dass es eine ganz heikle Aktion war. „Wir haben es die ganze Zeit versucht auszureden, aber wenn sie sich etwas in den Kopf gesetzt hat, dann ist kein Halten mehr.“

Sarah Engels über Julian: „Der Arme, ich mache alles kaputt“

Das weiß auch Sarah Engels selbst, die ihren Mann schließlich herzlich umarmt und verlauten lässt: „Der Arme, ich mache dem alles kaputt jetzt!“

Im Netz gibt sie obendrein noch zu: „Hast dir aber auch halt die ungeduldigste Frau ever ausgesucht. Wusste ich ja nicht.“

