Sarah Engels macht trauriges Geständnis –“Hätte es niemals akzeptieren dürfen“

Sängerin Sarah Engels teilt ein trauriges Schicksal mit ihren Fans.

Stets gut gelaunt und mit einem breiten Grinsen auf dem Gesicht: So kennen ihre Fans Sarah Engels seit Jahren. Nach ihrem zweiten Platz in der Castingshow DSDS ging es für die zweifache Mutter auf der Karriereleiter steil bergauf. Doch in ihrer Vergangenheit gab es auch dunkle Tage, wie sie nun via Instagram beichtet.

Sarah Engels bewirbt Kampagne gegen Gewalt

Die Ex-Frau von Pietro Lombardi hat auf Instagram über die Jahre eine beachtliche Anzahl an Follower dazugewonnen. Insgesamt 1,7 Millionen Nutzer interessieren sich für das Leben der 31-Jährigen. Diese Reichweite nutzt Sarah Engels allerdings nicht nur, um Schnappschüsse mit ihrer Familie zu teilen. Sie spricht auch ernste und gesellschaftskritische Themen an, um ein Bewusstsein bei ihren Fans zu schaffen.

So auch neulich, als sie sich im Rahmen des „Orange Day“ in einer Instagramstory an ihre Community wendet. Sie unterstützt die UN-Kampagne, die sich gegen Gewalt gegen Frauen einsetzt. Schnell wird klar, wieso ihr dieses Thema besonders am Herzen liegt. Die 31-Jährige wurde selber Opfer von häuslicher Gewalt, verrät sie.

Sarah Engels teilt schockierende Erinnerungen

In der Instagramstory spricht die Frau von Julian Engels nun offen über dieses sensible Thema. „Ich selbst habe in meiner Vergangenheit auch leider Erfahrungen mit häuslicher Gewalt machen müssen“, erzählt sie. Weiter heißt es: „Ich habe mir einreden lassen, dass ich selbst Schuld bin und diese Konsequenz verdienen würde. Heute weiß ich aber: Ich hätte es niemals akzeptieren dürfen.“

Mehr Details zu den Geschehnissen aus ihrer Vergangenheit teilt sie allerdings nicht. Sie spricht nicht darüber, wer ihr diese Gewalt angetan hat und auch nicht in welchem Alter das Ganze passiert ist. Doch eins ist klar: Mit diesem Geständnis dürfte sie einigen Betroffenen Mut gemacht haben.