Gloria Glumac privat: Mit DIESEM Mann lässt sie es im TV krachen

Wenn Gloria Glumac für eine Sache bekannt ist, dann ist es ihr loses Mundwerk. Besonders ihrem Ex-Mann machte sie öffentlich immer wieder Vorwürfe. Ob bei „Temptation Island“ oder „Prominent Getrennt“ – in RTL-Pärchenshows krachte es zwischen ihr und Ex-Mann Nikola ordentlich. Wie sieht es da erst privat bei Gloria Glumac aus?

Nach ihrem Auftritt bei ProSieben-Sendung „Das große Promi Büßen“ ist jetzt ein neuer Mann an Gloria Glumacs Seite. Die Überraschung: Es ist nicht Patrick Romer, der mit Gloria Glumac ins „Sommerhaus der Stars“ zieht. Wer der neue Freund an Glorias Seite ist, erfährst du bei uns.

Gloria Glumac privat: So lebt die Reality-TV-Darstellerin

Gloria Glumac ist am 28. August 1992 in Starzach-Wachendorf geboren und aufgewachsen. Sie hat eine Ausbildung als Kauffrau für Dialogmarketing abgeschlossen und ist seit dem als Recruiterin tätig. Als Reality-TV-Darstellerin und Influencerin ist Gloria Glumac regelmäßig im Fernsehen und auf Social Media zu sehen. Gloria Glumac lebt in Rottenburg, wo sie eine Eigentumswohnung besitzt. An ihrer Seite ist derzeit nicht nur ein Mann, sondern auch drei Chihuahuas und ein Springpferd namens Maja, mit dem Gloria Glumac regelmäßig auf Turnieren unterwegs ist.

Gloria Glumac über ihre Ehe: „Ich wollte einen Mann“

So heftig krachte es bei Gloria und Nikola Glumac. Foto: RTL

Im Jahr 2019 lernte Gloria Glumac ihren Partner Nikola Glumac in Kroatien kennen. Die Liebe zwischen dem gebürtigen Serben und Gloria flammte schnell auf. Beim Anblick des Serben kein Wunder: Der Körper und das Gesicht von Nikola Glumac ist durch seine vielen Tattoos zu einem wahren Kunstwerk geworden. Nach einem gemeinsamen Umzug von Starzach-Wachendorf nach Rottenburg gaben sich Nikola und Gloria Glumac 2020 das Ja-Wort. Bei „Temptation Island“ unterzogen sich Gloria und Nikola Glumac 2022 dem ultimativen Treuetest. Mit Erfolg! Es kam zwar zu Streitereien, doch am Ende gingen die Recruiterin und Nikola Glumac als erstes verheiratete Paar überhaupt gemeinsam von der Insel. Nachdem sie sich beim Treuetest bewiesen hatten, kenterte die Beziehung.

Eine kurze Trennung später waren Gloria und Nikola Glumac 2023 bei „Prominent Getrennt“ zu sehen – doch das gewünschte Liebescomeback scheiterte. Immer wieder wurde Nikola von der Influencerin mit Vorwürfen konfrontiert. Was herausstach: Gloria fühlte sich in der Beziehung, als wäre sie der Mann. Woran das lag? Gloria behauptete, Nikola würde nicht arbeiten und sich nicht um ihre gemeinsame Zukunft kümmern. „Ich wollte keinen Loser auf meiner Couch haben. Ich wollte einen Mann, der arbeiten geht“, erklärte sie bei RTL. Gut konnte Gloria Glumac nur vom Sex in der Beziehung sprechen, obwohl Nikola behauptete, es hätte stets das Feuer gefehlt. Auf die Wutausbrüche von Gloria Glumac folgten viele Tränen, die das Liebes-Aus besiegelten.

Gloria Glumac privat: Wer ist der Mann an ihrer Seite?

Bei „Prominent Getrennt“ gewannen Gloria und Nikola jeweils 19.450 Euro. Das war wohl auch das einzig gute, was die Reality-TV-Kandidatin aus der Show mitnehmen konnte. Denn auf die Ausstrahlung der Show folgte ein gewaltiger Shitstorm. Die Sticheleien und Wutausbrüche von Gloria Glumac gegen Nikola stießen einigen Zuschauern böse auf. Ihr loses Mundwerk brachte Gloria Glumac zum „Promi Büßen“. Doch auch dort sorgte sie für Gesprächsstoff.

Anstatt für ihre Streitsucht geradezustehen, kam es zum Anbandeln mit „Bauer sucht Frau„-Kandidat und Patrick Romer. Zwischen den beiden knisterte es während der Show heftig. Als Patrick die Show verlassen musste, stieg Kandidatin Gloria freiwillig aus, um den Flirt fortzusetzen. Gloria Glumac und Patrick Romer verbrachten einen gemeinsamen Urlaub auf Mallorca, um den Flirt zu einer waschechten Beziehung zu machen. Es stellte sich jedoch raus, dass die Gefühle für etwas Ernstes nicht reichten. Seit Ende April 2024 ist ein neuer Mann an der Seite von Gloria Glumac. Mit ihm will die 31-jährige Reality-TV-Kandidatin die Liebe im „Sommerhaus der Stars“ auf die Probe stellen. Viel ist über den 32-jährigen Partner von Gloria Glumac nicht bekannt: Er heißt Michael, ist Barkeeper und kommt aus Stuttgart.

Gloria Glumac privat: Mit diesem Thema hat sie immer wieder zu kämpfen

Das lose Mundwerk von Gloria Glumac ist nicht das einzige, was der Reality-TV-Kandidatin zu stehen kommt. Auf Social Media teilt sich die Influencerin täglich mit. Gloria Glumac berichtet ihren Followern unter anderem von ihrer Diät, denn um das Thema Gewicht kommt sie privat einfach nicht umher. Als sie in sechs Monaten 21 Kilo abnahm, hagelte es sowohl Hate als auch Lob in den Kommentaren auf Instagram. Die Influencerin weist auf der Plattform deswegen öfter mal darauf hin, wie viel sie zu welchem Zeitpunkt gewogen hat.

