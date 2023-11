Sarah Engels kann es nicht länger für sich behalten – „Ihr seid nicht alleine“

Sie ist ein Vorbild für die junge Generation, allein auf der Social-Media-App Instagram folgen ihr 1,7 Millionen Menschen. Seit ihrer Teilnahme an der RTL-Show „Deutschland sucht den Superstar“ im Jahr 2011, geht es für die Sängerin steil bergauf. Mit Hits wie „Te Amo mi Amor“ und „Ich“ stürmte sie die Charts, im Jahr 2016 belegte sie den zweiten Platz der Tanzshow „Let’s Dance„.

Auch privat scheint es für Sarah Engels prächtig zu laufen. Nachdem die Sängerin „DSDS“ als Liebespaar mit Gewinner Pietro Lombardi verlassen hat, folgte bereits im Jahr 2016 die Trennung. Vor drei Jahren fand Engels dann jedoch ihr großes Glück und verlobte sich mit Fußballspieler Julian Büscher, mit dem die Musikerin Tochter Solea bekam. In ihrem neusten Instagram-Beitrag teilt Engels nun Worte, die ihr anscheinend schon länger auf der Seele brennen.

Sarah Engels mit klarer Botschaft

In ihrem neusten Instagram-Reel bewegt sich Sarah Engels zu Adeles Hit-Song „Rumor Has It“. Von einem ungeschminkten Look im kuscheligen Pullover verwandelt die Sängerin sich zu einer geschminkten und perfekt gestylten Version ihrer Selbst. Doch viel wichtiger als das zurechtgemachte Äußere scheinen der Sängerin die Worte zu sein, mit denen sie das Video kommentiert. Direkt zu Beginn bekräftigt Engels eine Art Mantra und schreibt: „Female power – ein kleiner Reminder an meine Frauen! WE ARE STRONG, WE ARE BRAVE AND WE KEEP OUR HEAD HELD HIGH, NO MATTER WHAT.“ Als Mutter einer fast zweijährigen Tochter scheint der Sängerin die Stärkung von Frauen besonders am Herzen zu liegen.

Die Sängerin schreibt weiter: „Wir Frauen sind so viel stärker als wir manchmal denken! Unsere Selbstzweifel fesseln uns – obwohl jede einzelne von euch jeden Tag so viele Challenges meistert. Ob es der Alltag ist, im Beruf, mit der Familie, den Kids, der Mann oder viele andere. Wir meistern diese Herausforderungen täglich! Ja wir sind stark und halten unsere Krone oben! Vergisst nicht ihr seid nicht alleine, ihr könnt stolz auf euch sein und ihr werdet es schaffen. Glaubt an eure Kraft denn wir Frauen sind so oft so viel stärker als wir es für möglich halten! Wie gesagt, denkt dran ihr seid alles jetzt schon Heldinnen, mit dem was ihr jeden Tag meistert.“ Diese stärkenden Worte scheinen Engels leicht über die Lippen zu kommen.

Auch die Fans der Sängerin freuen sich über die energiegeladene Ansprache ihres Idols. Ein Follower von Sarah Engels kommentiert das Video mit den Worten: „Habe mir den Clip gefühlt 100x angeguckt. Du bist so hübsch und sympathisch“ und ein weiterer Fan schreibt begeistert: „Hübsche Powerfrau, egal ob mit oder ohne Make up.“ Über so viel Zustimmung freut sich die Musikerin garantiert.

In einer Fragerunde auf Instagram beantwortete Engels anschließend eine Frage nach ihrem persönlichen Glück. Ihre Kinder, ihr Mann, ihr zu Hause und ihre Gesundheit lösen demnach die stärksten Glücksgefühle bei der Sängerin aus. Ihren Fans gibt Engels folgende Worte mit auf den Weg: „Wir haben nur dieses eine Leben und jeder Tag kommt nur einmal – lieber nehmen wir den mit einem Lächeln, solange wir es dürfen“.