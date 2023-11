„Let’s Dance“: Große Ankündigung für Fans – doch eine Sache wird sich ändern

Diese Nachricht dürfte Tanz-Fans erfreuen! Schon seit 2006 dancen sich Stars und Sternchen und ihre Profi-Begleitungen in der RTL-Sendung „Let’s Dance“ in die Herzen der Zuschauer – ein Ende ist nicht in Sicht. Obendrein können eingefleischte Fans ihre Tanzlieblinge und Juroren der Show (Motsi Mabuse, Joachim Llambi und Jorge Gonzalez) auch während der „Let’s Dance – Die Live-Tour“ hautnah auf den Bühnen in Deutschland erleben.

Jetzt machen die Verantwortlichen eine große Ankündigung. Im kommenden Jahr erwartet Fans so einiges an Überraschungen.

„Let’s Dance“: Hammer Ankündigung für Fans

Gerade erst startete die „Live Tour 2023“ und schon gibt es Hoffnung für das darauffolgende Jahr. Wie „Semmel Concerts“ in einer Pressemitteilung verlauten lässt, wird es auch 2024 wieder eine „Let’s Dance“-Tour geben.

+++ „Let’s Dance“-Star lässt Katze aus dem Sack – auf dem Foto ist es eindeutig +++

Insgesamt gab es bereits vier Tourneen, 78 Shows und 500.000 Besucher, „daher heißt es auch 2024 für Deutschlands beliebteste Tanzshow wieder: Raus aus dem RTL-Fernsehstudio, ab auf die Live-Bühnen.“ 20 Termine stehen hierzulande für 2024 an. Der Startschuss für das kommende Jahr fällt am 29. Oktober in Riesa (Sachsen).

Jetzt kostenlos die wichtigsten News von DER WESTEN auf dein Handy. DER WESTEN auf WhatsApp

Weitere Termine sind Leipzig (31.10. und 1.11.), München (2.11. und 3.11.), Mannheim (5.11.), Oberhausen (6.11.), Hamburg (8.11. und 9.11.), Nürnberg (12.11.), Köln (13.11.), Bremen (14.11.), Hannover (15.11. und 16.11.), Frankfurt (20.11. und 21.11.), Stuttgart (22.11. und 23.11.) und Dortmund (25.11.). Den krönenden Abschluss gibt es am 26. November in Düsseldorf.

Ab Mittwoch (15. November 2023) um 10 Uhr haben Fans die Möglichkeit, sich Tickets zu sichern, um den „Let’s Dance“-Cast live zu erleben. Durch die Abende führt übrigens wieder Daniel Hartwich als Moderator.

Und es gibt sogar eine Neuerung: „Neu wird sein, dass im nächsten Jahr auch ein Tour-Stopp in die Schweiz führt“, heißt es seitens des Veranstalters weiter. Wo und wann genau dieser sein wird, ist bislang allerdings noch nicht bekannt.

Weitere tolle Themen für dich:

Bevor es 2024 mit den Live-Auftritten in den hiesigen Hallen losgeht, dürfen sich die Zuschauer aber sicher erst noch auf eine 18. Staffel des TV-Formats „Let’s Dance“ gefasst machen.