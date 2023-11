Pietro Lombardi: Fans hören neues Lied – „Kranker Song“

Um den neuen Song zu promoten, haben sich Künstler schon einiges ausgedacht. Da gab es geheime Konzerte, CDs wurden in Elektronikmärkten ausgelegt, oder der Star rief bei erfolgreichem Kauf auf dem privaten Handy an. Wenig überraschend also, dass sich eben jener Künstler, der auch für letztgenannte Aktion verantwortlich zeigte, nun auch eine neue spannende Aktion ausgedacht hat. Insider dürften schon wissen, um wen es geht. Richtig: Pietro Lombardi.

Mitarbeiter des einstigen DSDS-Siegers und heutigen „Deutschland sucht den Superstar“-Jurors haben sich nämlich in die Kölner Innenstadt begeben und Pietro Lombardis neuen Song „Mein Weg“ Passanten aufs Ohr gelegt.

Pietro Lombardi stellt neuen Song „Mein Weg“ vor

Die sollten erraten, wer denn das Lied singen würde. Anfangs schauten die Hörenden noch etwas verwirrt. „Das erinnert mich an irgendwen“, wirkte eine Zuhörerin unschlüssig. Nach wenigen Momenten war jedoch den meisten klar: Das ist das neue Lied von Pietro Lombardi. Doch mit der Überraschung, als einer der ersten in den Genuss von „Mein Weg“ zu kommen, war es für die Damen und Herren noch nicht getan. Nach gelöster Aufgabe erschien auch noch Lombardi selbst und machte Fotos mit ihnen.

Inhalt von Instagram anzeigen An dieser Stelle befindet sich ein externer Inhalt von Instagram der von unserer Redaktion empfohlen wird. Er ergänzt den Artikel und kann mit einem Klick angezeigt und wieder ausgeblendet werden. Ich bin damit einverstanden, dass mir dieser externe Inhalt angezeigt wird. Es können dabei personenbezogene Daten an den Anbieter des Inhalts und Drittdienste übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Auch bei den Fans auf Instagram kam der Song gut an. „Kranker Song“, jubelt beispielsweise ein Fan. Ein anderer ergänzt: „Mega, freu mich schon auf den Song und ich folge dir schon sehr lange, seitdem du bei DSDS dein Casting hattest. Bist mega sympathisch geworden.“

Und ein Dritter schreibt: „Du steckt in dein Lied viel deiner Energie rein und gibst viel von dir preis, aber du kriegst viel von deinen Fans zurück. Danke Pietro, dass du diesen Song gemacht hast! Deine Fans lieben dich.“ Und ein vierter Fan jubelt: „Hört sich gut an. Das wird bestimmt ein Ohrwurm.“ Besonders gut kam bei den Fans jedoch eine ältere Dame an, die gleich noch einen Tanz einlegte. Da dürfte wohl der nächste Sommerhit auf uns zusteuern. Und das im Winter.