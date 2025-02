Sarah Engels teilt deutliche Worte zur Bundestagswahl – „Das macht mir Angst“

Sie belegte den zweiten Platz der RTL-Show „Deutschland sucht den Superstar“ und seitdem geht es karrieretechnisch für sie steil bergauf. Sarah Engels begeistert ihre Fans mit Songs wie „Te Amo Mi Amor“ und „Ich“ und ihrer authentischen und sympathischen Persönlichkeit.

Auch als Influencerin macht die Musikerin eine gute Figur. 1.8 Millionen Menschen folgen dem Instagram-Profil der 32-Jährigen, auf dem sie private Einblicke in ihren Alltag teilt. Doch nun findet die Sängerin deutliche Worte, die ihre Fans sicherlich überraschen werden.

Sarah Engels teilt ihre Sorgen

Für gewöhnlich verbreitet Sarah Engels auf ihrem Instagram-Profil gute Laune. Die Sängerin teilt lustige Sketches, Einblicke in ihr Familienleben und Videos von ihren Auftritten. Doch nun schlägt die zweifache Mutter einen ernsteren Ton an. Denn am Sonntag (23. Februar) findet die große Bundestagswahl statt.

Und die Stimmung im Land scheint kurz vor diesem historischen Tag immer weiter zu kippen. Diese Spannungen nimmt auch die Musikerin wahr und äußert sich nun in einer Instagram-Story. Der „DSDS„-Star schreibt: „So kurz vor dem Wochenende spüre ich eine immer mehr anwachsende Anspannung.“ Die aktuellen Geschehnisse scheinen auch der Sängerin Angst zu machen…

Sarah Engels schreibt weiter: „Es ist, als würde sich ein unsichtbarer Nebel über das Land legen – ein Nebel aus Unsicherheit, Angst und Spaltung. Ich schaue mich um und sehe in so viele ängstliche Augen. Ich sehe Fragezeichen, auf die es gerade keine einfachen Antworten gibt. Ich spüre Sorgen, Verzweiflung und Misstrauen. Und das macht mir Angst!“ Mit diesen Sorgen ist die Musikerin garantiert nicht alleine.

Die Sängerin appelliert: „Denn am Ende des Tages sind wir doch alle Menschen mit den gleichen Wünschen. Wir wollen Sicherheit. Wir wollen Hoffnung. Wir wollen ein friedliches Deutschland – für uns, für unsere Kinder, für unsere Familien.“ Wenige Tage vor der Bundestagswahl war es der 32-Jährigen ungemein wichtig, ihre Gedanken mit ihren Fans zu teilen.

Auch Sarah Engels hofft auf ein friedliches Miteinander und eine weise Entscheidung der Wähler am Sonntag (23. Februar). Mit ihren Worten wollte die Sängerin kurz vor der Wahl ein wichtiges Zeichen setzen.