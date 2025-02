Pietro Lombardi: Nach Zoff mit Sarah Engels – auch ER mischt mit

Zwischen Sänger Pietro Lombardi und Ex-Frau Sarah Engels herrscht dicke Luft. Immer wieder liefern sich die zwei einen öffentlichen Schlagabtausch.

Zuletzt kochte der Streit über, als Sarah Engels gegen Pietro Lombardi und seine Verlobte Laura Maria Rypa eine Unterlassungsklage erwirkte. Der Grund: Der Namen des gemeinsamen Sohns Alessio (7) soll von nun an aus der Öffentlichkeit rausgehalten werden. Jetzt hat sich eine weitere Person in die Diskussion eingeschaltet.

Pietro Lombardi: Jetzt mischt ER mit

Zwischen Pietro Lombardi (32) und seiner Ex-Frau Sarah Engels (32) fliegen die Fetzen! Sarah soll Pietros Verlobten Laura Maria Rypa (29) verboten haben, den Namen von Sohn Alessio öffentlich auszusprechen! „Wundert euch nicht, wenn Laura den Namen von meinem wundervollen Sohn nicht mehr in den Mund nehmen darf. Also nicht denken, dass sie keinen Bock mehr hat, ihn zu erwähnen. Sie darf es aktuell nicht“, erklärt er in einem Statement auf Instagram.

+++ Pietro Lombardi entschuldigt sich bei Fans – Konzert-Panne während Auftritt +++

Fans finden diese Aktion von Sarah Engels alles andere als prickelnd. Viele kritisieren die Ex-Frau von Pietro Lombardi für diesen drastischen Schritt. Einige hätten Sarah sogar private Nachrichten dazu geschickt. Jetzt hat sich ihr Mann Julian eingemischt. Wie die „Bild“ berichtet, habe Julian Fans von Sarahs Instagram-Account aus einen geschwärzten Auszug aus einem Ordnungsgeldantrag geschickt.

„Ich ertrage es nicht mehr“

Dazu soll Julian laut der „Bild“ geschrieben haben: „Pietro Lombardi wollte Sarah schon im Mai 2024 auf 25.000 Euro verklagen. Ersatzweise drohte er der Mutter seines eigenen Kindes mit einer Freiheitsstrafe von sechs Monaten! Ich zeige das, weil ich es nicht mehr ertrage, dass meine Frau unter diesem öffentlichen falschen Spiel leiden muss.“

Mehr News:

Nach „Bild“-Informationen gehe es in dem Antrag um eine angebliche Missachtung der Umgangsregelungen. Sarah soll Pietro am 8. Mai 2024 bewusst den Umgang mit Alessio verweigert haben. Zudem habe sie auf Social-Media den Eindruck erweckt, Alessio sei ihr gemeinsames Kind mit Julian Engels. Auf diese Vorwürfe gehe Julian in seinem Statement jedoch überhaupt nicht ein. Stattdessen schreibe er weiter: „Die dauerhaften Unwahrheiten sind unerträglich. Daher kam auch die Bitte, den Namen von ihrem Sohn komplett aus jeglicher Social-Media-Plattform rauszuhalten. Diese Bitte galt an alle (Sarah selbst, an mich, Pietro und Laura), um den Jungen zu schützen.“