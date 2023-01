Sarah Connor: Unfall im Ski-Urlaub! „Die falsche Piste genommen“

So hat sich Sarah Connor den Familienurlaub und den Jahreswechsel sicherlich nicht vorgestellt!

Denn die Sängerin hat sich im Ski-Urlaub verletzt und muss mit einer Schiene ins neue Jahr feiern. Was passiert ist? Das hat Tochter Summer Terenzi bei Instagram ausgeplaudert.

Sarah Connor: Schock im Ski-Urlaub!

Anfang Dezember ist Sarah Connor beim Ski-Opening in Obertauern aufgetreten. Und der Ort hat ihr offenbar so gut gefallen, dass sie „ganz spontan nochmal zurückgekommen“ ist, um „endlich Familytime“ zu genießen, wie sie in ihrem letzten Instagram-Post verrät.

Auf den Schnappschüssen aus dem gemeinsamen Urlaub ist zu sehen, wie sie zusammen mit ihrer Familie die Ski-Pisten unsicher macht. Doch genau das wurde der Sängerin nun offenbar zum Verhängnis.

Sarah Connors Tochter plaudert Unfall aus

Tochter Summer Terenzi hat in ihrer Instagram-Story einige Videos der gemeinsamen Silvesternacht geteilt. Auf einem sitzt sie neben ihrer Mutter Sarah Connor und schwenkt kurzerhand mit der Handykamera auf das Bein der 42-Jährigen. „Warum erzählst du uns nicht mal, was das da ist an deinem Bein?“, fragt sie direkt.

Sarah Connor will zunächst nicht so recht mit der Sprache rausrücken. Ob sie ihre Diagnose jetzt verraten soll, will die Sängerin wissen. „Mein Kreuzband ist gerissen, mein Meniskus und mein Knie-Innenband und jetzt hab ich eine Schiene“, verrät die 42-Jährige dann doch. Und Tochter Summer ergänzt: „Auf jeden Fall hat sie die falsche Piste genommen und jetzt sind wir hier.“

Scheint ganz so, als wäre der Familienurlaub nicht so gelaufen wie gewünscht. Aber immerhin können sie alle zusammen Silvester feiern!