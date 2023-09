Sarah Connor nimmt Abschied – „Danke für alles“

2019 erschien das Album „Herz Kraft Werke“ von Sarah Connor. Jetzt nimmt sie Abschied. Nach vier Jahren ist ihre „Herz Kraft Werke“-Tour vorbei. Mit dem letzten Konzert in Heidenheim hat die Sängerin ihre große Tournee beendet.

Jetzt müssen die Fans von Sarah Connor erst einmal ohne sie auskommen. Die Sängerin nimmt Abschied – aber natürlich nicht für lang. Ende des Jahres wird Sarah Connor auf der Bühne zurückkehren, dann startet schon die nächste Tour.

Sarah Connor beendet ihre Tour

Eigentlich sollte die „Herz Kraft Werke“-Tour von Sarah Connor schon längst vorbei sein, doch Corona machte dem Popstar einen gewaltigen Strich durch die Rechnung. Wie so viele Konzerte mussten auch die der „Vincent“-Sängerin immer wieder verschoben werden. Doch die Sängerin hat nicht aufgegeben.

Trotz Corona machte sie weiter und brachte die „Herz Kraft Werke“-Tour mit einem Konzert in Heidenheim an der Brenz nun zum Abschluss. „Ich danke euch vom Herzen für diese unglaubliche Zeit mit Herzkraftwerke“, erklärt sie einem Video auf Instagram und schreibt dazu in Großbuchstaben „Danke für alles“.

Vor ihrem letzten Auftritt blickte sie noch einmal zurück. Gleiche Haare, gleiches Make-up, gleiches Outfit – alles sollte so sein wie an dem Tag im November 2019, als sie ihr erstes Konzert der Tournee gespielt hatte.

Comeback-Termin schon fix

In dem Video, das sie vor dem letzten Konzert aufgenommen hat, sagt sie: „Jetzt ist es Zeit, das Baby gehen zu lassen und ein Neues zu machen.“ Und Fans müssen nicht traurig sein, denn es geht schon bald wieder los.

Ab Dezember ist die Sängerin mit ihrer „Not So Silent Night“-Tour unterwegs. Los geht’s am 1. Dezember in Halle (Westfalen), dem Auftakt der elf Konzerte langen Tour. „Not So Silent Night“ erschien im November 2022 und beinhaltet selbst geschriebene Weihnachtslieder von Sarah Connor.