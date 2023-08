Sarah Connor: Dieses Foto rührt zu Tränen

Sie ist ein deutscher Pop-Star, wie er im Buche steht: Sarah Connor. Mit der Single „Let’s Get Back to Bed – Boy“ gelang ihr vor mittlerweile 22 Jahren der Durchbruch, seitdem ist die Sängerin aus der deutschen Musiklandschaft nicht mehr wegzudenken. Es folgte ein Hit nach dem anderen, allesamt in englischer Sprache. Im Jahr 2015 entschied sich Connor dazu, von nun auf Deutsch zu singen. Diese Entscheidung wurde von ihren Fans sehr begrüßt und das Album „Muttersprache“ landete auf dem ersten Platz der Charts.

Neben ihrer Teilnahme an der VOX-Sendung „Sing meinen Song – Das Tauschkonzert“, unterstütze Connor als Coach der Prosieben-Show „The Voice“ junge Talente bei dem Beginn einer Musikkarriere. Und auch die Live-Performances der Sängerin lassen Fan-Herzen höher schlagen. Mit ihrer Konzertreihe „Sommer Open Air ’23“ reiste Connor zuletzt durch Deutschland. Nun teilte sie ein Foto vom letzten Konzert auf ihrem Instagram-Profil, dass die Sängerin beinahe zu Tränen rührte.

Sarah Connor wird emotional

Rund 700.000 Fans folgen dem Instagram-Profil von Sarah Connor. Neben einer Vielzahl an berufsbezogenen Beiträgen findet sich auch der eine oder andere private Schnappschuss auf dem Account der Sängerin. Das neuste Foto, das sie nun teilte, sieht auf den ersten Blick nach einem gewöhnlichen Schnappschuss ihres letzten Konzertes aus. Zu sehen ist eine Open-Air-Bühne, jeder Sitzplatz scheint besetzt zu sein. Die Sonne ist bereits untergegangen und die Fans bereiten sich auf das Konzert von Sarah Connor vor.

Dieser Anblick ist vorerst nichts Ungewöhnliches. Auffällig ist jedoch ein Mann, der auf einem Podest neben der Bühne steht. Die ergänzenden Worte von Connor bringen Licht ins Dunkel, die Sängerin schreibt: „PAPA“. Es handelt sich also wohl um den Vater des Pop-Stars, der seiner Tochter beim Performen zusah. Die Anwesenheit des geliebten Elternteils scheint Connor so zu rühren, dass sie einen traurigen Emoji ergänzt.

Auch den Fans der Sängerin geht dieses Foto ans Herz. Ein Fan kommentiert den Beitrag mit den Worten: „Dein Paps kann so verdammt stolz auf Dich sein! Aber das wird er auch sein!“ Eine weitere Followerin kann die Emotionen, die solch ein Moment mit sich bringt, erahnen und schreibt: „Was mag in einem Papa vorgehen.. in solch einem Moment. Ich denke das Herz platzt bald vor Stolz!“ Über so viel Anteilnahme wird sich die Sängerin sicherlich freuen.

