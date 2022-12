Sarah Connor: Nach TV-Absage – Zoff mit Thomas Gottschalk! „Muss ich mir nicht gefallen lassen“

Schlechte Nachrichten von Sarah Connor! Die Sängerin sollte an diesem Sonntag (11. Dezember) eigentlich live beim großen RTL-Jahresrückblick „Menschen Bilder Emotionen 2022“ auftreten, dort unter anderem ihren neuen Hit „Ring out the bells“ performen.

In der Live-Show kam es dann allerdings zur Enttäuschung – anstatt im Studio zu sehen, war Sarah Connor für Zuschauer und Moderator Thomas Gottschalk nur zu hören. Die 42-Jährige musste ihren Auftritt wegen einer Krankheit canceln – Mitleid gab es von Gottschalk aber dafür zunächst nicht.

Sarah Connor sagt Live-Auftritt ab – und muss Diss einstecken

Nicht nur die Zuschauer, auch Lotto-König „Chico“ aus Dortmund hatte sich auf Sarah Connor gefreut – doch es kam anders. Die Sängerin war nur per Telefon ins Studio geschaltet, hörte sich deutlich verschnupft an, als sie auf Gottschalks Frage nach ihrem Befinden antwortet.

„Es ist auf jeden Fall eine krasse Erkältung. Es war aber eigentlich zu erwarten, weil um mich rum alle reihenweise umgefallen sind“, erklärt sich die 42-Jährige. „Es tut mir leid, dass ich nicht da sein kann, ich wäre sehr sehr gerne gekommen“.

Das Mitleid von Thomas Gottschalk hält sich dagegen scheinbar in Grenzen, so entgegnet der Moderator prompt, was er seinem Team gesagt hat, als er von Connors Absage hörte: „Es war ein Scheiß-Jahr, aber es gibt auch gute Nachrichten: Sarah Connor hat abgesagt“.

Sarah Connor schießt zurück – „Muss ich mir nicht gefallen lassen“

Direkt danach wird deutlich, dass sich der „Wetten, dass..?!“-Moderator nur einen Spaß mit der Sängerin erlaubt hat. „Da haben sie alle gesagt: ‚Oh Scheiße‘. Die haben sich alle gefreut auf dich, ich mich natürlich auch, aber man tut ja immer so, als wäre es einem egal“, räumt der 72-Jährige ein.

Auch wenn sich Sarah Connor in der Live-Show nichts anmerken ließ, scheint sie Thomas Gottschalk die Aktion durchaus übel zu nehmen. In ihrer Instagram-Story äußerte sie sich kurz danach mit deutlichen Worten: „Okay, was war das denn?“, kommentiert sie den Spruch des Altmeisters – und scheint ihr Fernbleiben von der TV-Show nun nicht mehr zu bedauern: „Everything happens for a reason I guess…“ (zu deutsch: „Alles passiert aus einem Grund, schätze ich…“).

Auch die folgenden Hashtags „RTL Jahresrückblick“, „Alte weiße Männer“, „RTL ihr habt noch viel zu lernen“ und „Muss ich mir nicht gefallen lassen“ sprechen eine eindeutige Sprache. Ob da wohl eine Entschuldigung an Sarah Connor fällig ist?