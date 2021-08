Sarah Connor: Öffentliche Liebeserklärung von Mann Florian – „Meine wunderschöne Göttin“

Eigentlich halten Sarah Connor und ihr Mann Florian Fischer ihr Liebesleben aus der Öffentlichkeit weitestgehend raus. Doch zuletzt machte der 46-Jährige eine Ausnahme – und die könnte rührender kaum sein.

Bereits seit 2017 sind Florian Fischer und Sängerin Sarah Connor verheiratet. Gemeinsam haben sie zwei Kinder, zwei weitere stammen aus der ersten Ehe der 41-Jährigen mit Marc Terenzi.

Sarah Connor bekommt eine rührende Liebes-Erklärung

Die Liebe von Sarah Connor und ihrem jetzigen Mann scheint jedenfalls so frisch wie an ersten Tag zu sein. Das lässt ein Instagram-Post des Musikmanagers erahnen. Hier richtet er sich mit rührenden Worten an seine Gattin.

Anlass für diese Liebeserklärung ist Sarah Connors aktuelle Single „Stark“. Mit dem Lied versucht die Musikerin sehr wahrscheinlich eine dunkle Zeit in ihrem Leben zu verarbeiten.

Sarah Connor ist seit 2017 mit Florian Fischer verheiratet. Foto: imago / xgbrcixxFuturexImage

Sarah Connor: DAS hat Mann Florian Fischer ihr zu sagen

„Meine wunderschöne Göttin, danke für dieses unglaubliche Album, danke für diesen wahnsinnigen Song, danke, dass Du mich Dich auf Deiner kreativen Reise begleiten lässt. ‚Stark‘ gehört, seitdem Du ihn mir zum ersten Mal vorgespielt hast, zu meinen Deiner Alltime Favorites und ganz ganz besonderen Songs“, schreibt Florian Fischer in dem Beitrag auf Instagram.

Doch damit ist es noch nicht getan, die zuckersüße Liebeserklärung geht noch weiter: „Unsere persönliche Ebene zu diesem Lied treibt mir immer wieder von neuem Tränen in die Augen. Doch offensichtlich nicht nur mir! Keines unserer Gefühle ist exklusiv. Du schaffst es, diese allgegenwärtigen Gefühle in Worte und Melodien zu übersetzen, die nicht treffender sein könnten und damit zum Ausdruck bringen, was ganz, ganz viele Menschen fühlen, aber so reflektierend mitunter noch nie aussprechen konnten oder wollten.“

Sarah Connor reagiert auf den Post ihres Gatten

Wow, was für ein emotionales Statement! Doch der Mann der „Vincent“-Interpretin holt noch weiter aus, um am Ende schließlich zusammenfassend zu sagen: „Ich liebe dich unendlich.“

Sätze, die Sarah Connor ziemlich nahe zu gehen scheinen. In ihrer Instagram-Story postet sie einen Screenshot dieser emotionalen Zeilen und schreibt dazu: „Wie könnte ich diesen Kerl nicht ein bisschen lieben?“

Gute Frage, Sarah Connor! Bei diesen rührenden Zeilen würde wohl jede Frau einfach nur dahinschmelzen…

Kürzlich richtete Sarah Connor traurige Worte an ihre Fans. Welche das waren, kannst du hier nachlesen. (cf)