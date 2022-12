Sarah Connor teilt irre Aktion auf Instagram – „Hat sie nicht mehr alle“

Hach, das muss wahre Liebe sein: Auch nach rund zwölf Jahren Beziehung sind Sarah Connor (42) und ihr Mann Florian Fischer (48) glücklich wie am ersten Tag – anders lässt sich DIESE irre Aktion jedenfalls nicht erklären.

Im April 2010 gab Sarah Connor öffentlich bekannt, dass sie und ihr Manager Florian Fischer ein Paar sind. 2011 kam das erste gemeinsame Kind zur Welt. 2017 folgte ein weiteres Baby. Im selben Jahr gaben sich die beiden auch das Ja-Wort. Und Fischer scheint in seine Ehefrau und die Mutter seiner Kinder bis heute noch ganz vernarrt zu sein. Jedenfalls schickte er der Sängerin zwölf Blumensträuße – und das an einem einzigen Tag!

Sarah Connor: Fans sind verzückt von Blumen-Aktion

Diese irre Aktion geschah bereits an Valentinstag dieses Jahres. Doch erst jetzt teilte die glückliche Ehefrau davon ein Video auf ihrem Instagram-Account. „Das habe ich grade gefunden! Weil ich auf Santorini war, um an meinem Weihnachtsalbum zu arbeiten, hat Florian mir dieses Jahr am Valentinstag zwölf Blumensträuße über den Tag verteilt geschickt. Ständig kam der Studiobesitzer Kostas rein und brachte wieder einen Strauß. Das war so lustig und berührend und liebevoll, auch wenn man bedenkt: Es gab nur einen einzigen Blumenladen, der geöffnet hatte zu der Zeit auf Santorini. Die müssen gedacht haben Kostas hat sie nicht mehr alle. Ich liebe dich Florian und ich freue mich auf endlich wieder ein bisschen Zeit mit dir zu haben“, schreibt Sarah Connor zu dem Beitrag dazu.

Weitere Themen:

In dem dazugehörigen Video ist zu sehen, wie sie in verschiedenen Szenen immer wieder einen Blumenstrauß in die Hand gedrückt bekommt. Ihre Fans sind von dem Anblick hin und weg – einige wünschen sich ebenfalls solch einen Mann an ihrer Seite. „Und mein Mann so: Wozu Blumen verwelken, nur, hast doch mich, danke für nichts“, schreibt beispielsweise eine Instagram-Userin. „Ach Gottchen. Wo findet man so einen Mann? Wooo? Ich will auch so einen!“, heißt es von einem anderen weiblichen Follower. Na, ob sie das ihren Fans wohl verrät?