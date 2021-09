Sarah Connor: Kurz vor Live-Auftritt in ZDF-Show – Sängerin ereilt Hiobsbotschaft

Das Wochenende sollte ein großes Fest für Sarah Connor werden. Die Sängerin hat am Freitag die Special Deluxe Edition ihres Erfolgsalbums „Herz Kraft Werke“ veröffentlicht.

Den Release ihrer aufgehübschten Platte wollte Sarah Connor am Samstagabend mit einem Live-Auftritt in einer großen Fernsehshow feiern. Doch der wurde urplötzlich abgeblasen.

Sarah Connor: Nach Corona-Infektion – Auftritt in ZDF-Livesendung abgesagt

Monatelang wünschte sich Sarah Connor, endlich wieder auf der Bühne stehen zu können. Konzerte mit ihren Fans – das ist, wonach sich die 41-Jährige seit Beginn der Corona-Pandemie sehnt.

Am 3. September hätte Sarah in Leipzig auftreten sollen, doch einen Tag vor dem Auftritt erreichte die Sängerin eine Hiobsbotschaft. Sie und eines ihrer Kinder wurden positiv auf das Coronavirus getestet. Sarah Connor musste sich sofort in Quarantäne begeben.

Nun, zwei Wochen später, wollte die „The Voice of Germany“-Coachin wieder durchstarten. Ein neuer Corona-Test fiel negativ aus , doch das ZDF gab ihr noch immer kein grünes Licht.

Sarah Connor trägt 14 Tage später noch immer Corona-Viren in sich

Denn kurz vor Sarahs Auftritt bei „Der Quiz-Champion – Das Spenden-Special“ wurde die Sängerin ein weiteres Mal getestet und dieser Test fiel plötzlich wieder positiv aus, wie „Bild“ berichtete.

Bei „Der Quiz-Champion – Das Spenden-Special“ sollte Sarah live auftreten. Foto: ZDF / Svea Pietschmann

Demnach soll Sarah Connor noch immer Corona-Viren in sich tragen. In Absprache mit dem ZDF entschied sich die Musikerin also gegen einen Auftritt in der Livesendung.

Ein herber Rückschlag für die Mutter von vier Kindern, die für das Konzert in der Spenden-Ausgabe ganz Großes geplant haben soll. Sarah Connor wollte ihre Ballade „Stark“ singen, in der vermeintliche Tabuthemen wie Depressionen und Selbstmordgedanken thematisiert werden.

