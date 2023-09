Samuel Koch über „Wetten, dass..?“-Abend: „Ein düsterer Science-Fiction-Film“

Einmal noch. Einmal wird Thomas Gottschalk noch „Wetten, dass..?“ moderieren. Am 25. November wird der legendäre Showmaster ein letztes Mal „Top, die Wette gilt“ sagen, ein letztes Mal prominente Gäste auf der bekanntesten Couch Deutschlands, Österreichs und der Schweiz begrüßen.

Einer von ihnen soll dann auch Samuel Koch sein. Der Mann, der sich in einer früheren „Wetten, dass..?“-Ausgabe bei seiner Wette so schwer verletzte, dass er für immer im Rollstuhl sitzen wird. Wie die „Bild“ berichtet, habe das ZDF dem Schauspieler und Autor bereits ein Plätzchen in der Liveshow reserviert.

Samuel Koch spricht über „Wetten, dass..?“

Im Gespräch mit dieser Redaktion im März dieses Jahres kam Samuel Koch auch auf das Thema „Wetten, dass ..?“ zu sprechen. Viele Erinnerungen an den Abend des 4. Dezember 2010 in Düsseldorf hat er nicht mehr, berichtet der 35-Jährige.

„Ich habe aber auch nur wenige plastische Erinnerungen an diesen Abend. Ich war ziemlich abgeschossen mit Medikamenten. Das ist eher ein düsterer Science-Fiction-Film, was meine Erinnerungen anbelangt“, sagt Koch offen. Es sei aber nicht so, dass er schlecht über die Stadt denke.

„Wetten, dass..?“-Comeback im November?

„An Düsseldorf an sich habe ich viele schöne Erinnerungen. Ich habe hier vor 22 Jahren mein Fernsehdebüt gegeben. Ich habe hier viele Freunde. Auch in der Klinik habe ich Freunde gefunden. Ich bin der Patenonkel der Tochter des Intensivpflegers, der mir damals als Ersthelfer das Leben gerettet hat. Das wäre ohne diese schwere Zeit nicht entstanden“, so Samuel Koch.

Und auch Thomas Gottschalk freut sich immer wieder, wenn er Samuel Koch begegnet, wie er der „Bild“ erzählt. „Nachdem sich unser beider Leben mit dem Unfall bei ‚Wetten, dass..?‘ auf tragische Weise verknotet hat, begegnen wir uns zu ganz unterschiedlichen Anlässen immer wieder und freuen uns jedes Mal, wenn wir uns sehen. Samuel ist immer gut drauf, gibt mir nie das Gefühl, irgendwie ’schuld‘ an seinem Schicksal zu sein“, so der Showmaster. Na, dann hoffen wir, dass ihr nächstes Zusammentreffen am 25. November 2023 in der Messe Offenburg stattfindet. Dort findet nämlich Gottschalks letzte „Wetten, dass..?“-Show statt. Tickets gibt es laut dem ZDF ab Herbst.