Ballermann-Star Samu mit deutlicher Megapark-Meinung – „Musst extrem arbeiten“

Wer Party am Ballermann auf Mallorca machen will, den zieht es huäfig in den Megapark. In der größten Diskothek der Insel kann praktisch den ganzen Tag zu den aktuellen Hits gefeiert werden.

Doch nicht nur das. Fünf Mal am Tag heizen Live-Acts wie Mickie Krause, Isi Glück und Marc Eggers dem Publikum ordentlich ein. Auch der Erfurter Daniel „Samu“ Samorey steht regemäßig auf der Bühne und bringt die Feiermeute zum Ausrasten. Im Interview mit unserer Redaktion macht er seine Meinung zum Megapark-Publikum deutlich.

Ballermann-Star Samu spricht Klartext zu Megapark-Publikum

Egal ob Mädelsurlaub, Junggesellenabschied oder Männertrip – im Megapark auf Mallorca findet man allerhand bunt gemischte Trüppchen, die an den Tischen oder direkt auf den Barhockern feiern, trinken und zu den Hits grölen. Zwischen 5.000 und 8.000 Partygäste gehen täglich in der Partylocation ein und aus. Fünfmal am Tag bringen zusätzlich Live-Acts die Stimmung zum Kochen. So auch Samu, der vor allem Mittwoch- und Samstagmittag im Megapark zu finden ist.

Seine Auftritte starten jeweils bereits um 12 Uhr mittags. Rund 45 Minuten gibt Samu auf der Bühne jedes Mal Vollgas. Sorgt mit Liedern wie „Inselfieber“, „Mädchen auf dem Pferd“ oder seiner eigenen Ballade „Wenn sich der Flügel neigt“ für ordentlich Stimmung (welche rührende Geschichte hinter seinem Song steckt, liest du >>HIER<<). Der eine oder die andere wird angesichts der Uhrzeit die Augenbraue heben und sich fragen: Ist denn so früh überhaupt schon jemand im Megapark und wie soll denn da Stimmung aufkommen?

Der Ballermann-Star Samu tritt regelmäßig im Megapark auf Mallorca auf. Jetzt spricht er über sein Publikum. Foto: Thor Schoof/ Daniel Samorey

„Um 12 Uhr ist das Publikum ein ganz besonderes“

Während zugegebenermaßen viele Ballermann-Touristen um 12 Uhr Mittags noch den Rausch vom Vortag ausschlafen, stehen Dutzende jedoch bereits wieder im Megapark auf den Barhockern. Für Samu sind es genau diese Menschen, die jeden Auftritt einzigartig machen. „Um 12 Uhr ist das Publikum ein ganz besonderes. Es sind entweder welche, die gerade ganz frisch gelandet sind und noch übelst Bock auf Mallorca haben und auch auf die Playa de Palma oder das sind Gäste, die dann tatsächlich so bewusst in den Megapark gehen und früh hier ihre Zeit verbringen“, erzählt Samu im Gespräch mit unserer Redaktion.

Was ihn an den frühen Gästen besonders gefällt: „Sie sind frisch. Ich sag immer: Sie kommen vom Frühstück, sind gut gelaunt und gut drauf. Es ist ein ganz anderes Feeling als manchmal abends“, so Samu. Anschließend kommt der Megapark-Star sogar regelrecht ins Schwärmen: „Der 12-Uhr-Termin ist der ehrlichste Termin überhaupt. Du musst als Künstler zwar auch extrem arbeiten und die alle bewegen, aber wenn du es dann zurückbekommst, dann merkst du halt einfach, das war genau das richtige Publikum.“