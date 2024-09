Mallorca-Sänger „Playa Charlie“ verrät, was passieren muss, damit der echte Charlie Sheen an den Ballermann kommt

Mitte August sorgte eine Szene an der Playa de Palma auf Mallorca für große Augen bei so manchem Urlauber. Plötzlich fuhr Charlie Sheen auf einem blauen Dreirad an der Strandpromenade entlang. Hinter seinem Rücken ragte eine große Säule empor, die den gleichen Mann noch einmal auf einer Säule zeigte – dazu die Worte „Heute wollen wir saufen“.

Mit dieser Aktion des an der Playa berühmten „Playa Charlie“, einem berühmten Charlie Sheen Double auf Mallorca, wollte der Sänger seinen neuen Song promoten. Dabei verriet er unserer Reporterin vor Ort, was passieren muss, damit der echte Charlie Sheen höchstpersönlich an den Ballermann kommt.

Mallorca-Sänger: Premiere am Ballermann?

Der US-amerikanische Schauspieler, der mit seiner Rolle als Charlie Harper in der Kultserie „Two and a Half Men“ weltberühmt wurde, traf in der Vergangenheit bereits auf sein Double, der an der Playa de Palma auf Mallorca unterwegs ist. „Wir sind noch in Kontakt“, erzählt der „Playa Charlie“ im Gespräch mit unserer Reporterin an der Strandpromenade.

Der echte Charlie wisse auch um die musikalischen Ambitionen seines Doubles am Ballermann. Er finde das gut, erzählt der Mallorca-Entertainer mit einem breiten Grinsen. Dann verrät er Unglaubliches!

Auch interessant:

Mallorca: Irre Pläne für die Playa de Palma! DIESER Anblick ist bald für immer Geschichte

„Charlie sagte mir, dass wenn ich 2025 einen Jahresvertrag in einem der großen Partytempel – also im Bierkönig oder im Megapark – bekomme, kommen er und seine Tochter Sammy zur Eröffnung und feuern mich an.“

Das wären gleich zwei Premieren in einem! Denn derweil tritt noch kein spanischer Künstler in einem der beiden Kultlokale auf. Und zudem war noch kein Hollywood extra für das Opening der Saison angereist.

Mehr News aus Mallorca:

Ob der Bierkönig oder Megapark von diesem Abkommen zwischen „Playa Charlie“ und dem Hollywoodstar Charlie Sheen wissen, ist uns nicht bekannt. Es wäre für beide Party-Hotspots an der Insel jedoch eine einmalige Chance, um sich eine wahre Hollywoodgröße ins Haus zu holen. Nach Einschätzungen von Insidern dürfte daraus jedoch niemals etwas werden.