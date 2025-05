Mallorca: Rettungsschwimmer schlagen Alarm – „Leben gefährdet“

Auf Mallorca schlagen Rettungsschwimmer Alarm. Noch bevor die Hauptsaison begonnen hat, melden sie massive Probleme an den Stränden der Baleareninsel. Die Situation sei ernst, so der Verband der Rettungsschwimmer. Die Gewerkschaft CGT, in der viele der Einsatzkräfte organisiert sind, spricht von einem drohenden Kollaps der Überwachungs- und Rettungssysteme.

Diese Probleme sind nicht neu, doch nun sei der Punkt erreicht, an dem Menschenleben auf Mallorca konkret gefährdet seien. In einer öffentlichen Mitteilung kündigten die Rettungsschwimmer den „Alarmzustand“ an. Grund dafür sei die „gravierende Untätigkeit“ der Notfall-Stabsstelle und der balearischen Landesregierung, wie es in dem Schreiben heißt.

Mallorca-Strände: „Leben gefährdet“

Nach Angaben der Gewerkschaft wurden in mehreren Gemeinden Kürzungen bei den Rettungs- und Überwachungsdiensten vorgenommen, berichtet die „Mallorca Zeitung“. Damit sei die Sicherheit am Wasser nicht mehr gewährleistet. „Das Leben von Einheimischen und Touristen wird gefährdet“, warnen die „socorristas“ (dt. Rettungsschwimmer).

Besonders heikel: der Einsatz sogenannter „reaktiver Rettungsschwimmer“. Diese sind nach aktueller Gesetzeslage nicht verpflichtet, im Notfall ins Wasser zu gehen. Zudem verfügen viele von ihnen nicht über ausreichende Qualifikationen. „Einige können nicht einmal schwimmen“, kritisiert die CGT. Statt einer fundierten Ausbildung hätten viele nur ein regionales Zertifikat, das für den Einsatz im Ernstfall nicht genüge.

„Sicherheit nicht als Kostenfaktor“

Die Gewerkschaft macht auch private Anbieter für die Misere verantwortlich. Kurse zur Rettungsausbildung würden zunehmend von Firmen mit reinem Gewinninteresse organisiert. Dabei werde oft an Qualität gespart. Das führe dazu, dass unzureichend geschulte Personen an die Strände geschickt würden – mit potenziell gefährlichen Konsequenzen. Der Verband fordert: „Sicherheit darf nicht als Kostenfaktor betrachtet werden, sondern als essenzielle Investition zum Schutz der Nutzer.“

Neben den strukturellen Problemen kritisieren die Rettungsschwimmer auf Mallorca auch die Arbeitsbedingungen. Diese seien schlecht und untergraben nicht nur die Sicherheit, sondern auch den Beruf selbst. Die CGT warnt vor einer Degradierung eines „hoch qualifizierten Berufs“.