Rudi Cerne: Nach „Aktenzeichen XY“ herrscht Gewissheit

Er ist einer der bekanntesten Gesichter im deutschen Fernsehen und aus der Kult-Crime-Sendung „Aktenzeichen XY“ nicht mehr wegzudenken: Rudi Cerne. Seit 2002 steht er bereits im ZDF vor der Kamera und rekonstruiert gemeinsam mit Polizei und Staatsanwälten Kriminalfälle. Seither konnte mit der Hilfe von Zuschauern zur Aufklärung mehrerer Verbrechen beigetragen werden.

Die Sendung vom Mittwochabend (11. September) hat es dann erneut bewiesen: Die TV-Show fesselt nach wie vor unzählige Fans und zieht sie mit spannenden Ermittlungen in den Bann!

Rudi Cerne: Nach „Aktenzeichen XY“ geht die Nachricht rum

„Aktenzeichen XY“ ist ein echter Dauerbrenner in der TV-Landschaft und schaffte es nun erneut, dem ZDF gute Quoten einzuspielen. Beim Gesamtpublikum ab drei Jahren erreichte die True-Crime-Sendung mit der jüngsten Ausgabe 4,96 Millionen Zuschauern und einen Marktanteil von stolzen 20,9 Prozent. In der Zielgruppe der 14- bis 49-Jährigen sicherte sich die Show von Rudi Cerne ebenfalls erfreuliche Werte.

So schalteten 0,87 Millionen Menschen ein – ein Marktanteil von 18,2 Prozent. Doch der Sender punktete nicht nur mit „Aktenzeichen XY!“

Rudi Cerne reiht sich vor TV-Hits ein

So zog im ZDF auch das „heute journal“ eine große Bandbreite an Zuschauern an. Beim Gesamtpublikum ab drei Jahren belief sich dies auf 3,83 Millionen Menschen und einen Marktanteil von 20,9 Prozent. In der Zielgruppe der 14- bis 49-Jährigen fuhr sich die aktuelle Berichterstattung 0,53 Millionen Einschaltquoten ein – ein Marktanteil von 13,9 Prozent.

+++Andrea Kiewel verkündet es selbst – Fernsehgarten-Fans sollten ganz genau aufpassen+++

Nur knapp dahinter reihten sich weitere TV-Klassiker im ZDF wie etwa „SOKO Wismar“, „Die Rosenheim-Cops“ und „Bares für Rares“ ein.

Rudi Cerne stellte bei „Aktenzeichen XY“ unter anderem diesen Fall vor: Ein Autofahrer wird nachts auf einer Landstraße von einem Wagen mit Blaulicht gestoppt – scheinbar eine routinemäßige Polizeikontrolle. Doch statt Polizisten traten maskierte Männer an das Auto heran.