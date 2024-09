Andrea Kiewel verkündet es selbst – Fernsehgarten-Fans sollten ganz genau aufpassen

Seit Mai ist der Fernsehgarten sonntags gegen 12 Uhr für zwei Stunden wieder ein Dauerbrenner im ZDF. Jeden Sonntag gibt es ein anderes Motto zur Show und für die Sendung am 22. September haben sich Andrea Kiewel und ihr Team etwas Besonderes einfallen lassen.

Fußballparty sowie Rock im Garten gab es schon. In der drittletzten Fernsehgarten-Sendung vor der Winterpause feiert Andrea Kiewel mit ihren Gästen das große Schlagerfestival. Doch am 22. September sind vor allem die Studio-Gäste der Star.

Andrea Kiewel verkündet es selbst

Denn dann findet der „Tierfernsehgarten“ statt. Und hier sollen offenbar auch die Menschen zu Tieren werden. Das ZDF hat sich eine ganz spezielle Aktion ausgedacht. „Ihr habt ein Herz für Tiere oder ihr seid tief im Herzen Dinosaurier? Oder ihr habt zumindest ein Dino-Kostüm? Dann kommt zu uns. Wir machen ein tierisch geiles Rennen!“, verrät Moderatorin Andrea Kiewel auf Instagram.

Anstatt sich in ein schönes Sommerkleid oder eine elegante Abendrobe zu schmeißen, sollen sich die Gäste also lieber in ein tierisches Ganzkörper-Kostüm hüllen – und damit noch sportliche Höchstleistungen erbringen. Denn es geht dabei nicht um eine Modenschau der anderen Art, sondern um einen knallharten Wettkampf. Zehn auserwählte Kandidaten sollen einen kleinen Hindernisparcours absolvieren und der Erste, der das Ziel erreicht, wird belohnt. Und zwar mit einem 500 Euro-Gutschein für eine Kurzreise in eine Stadt seiner Wahl.

Tierischer Wettkampf – SO machst du mit

Bis zum 16. September kann sich jeder Fernsehgarten-Fan bewerben. Dafür muss er oder sie eine Mail mit dem Stichwort „Tierrennen“ an fernsehgarten@zdf.de schicken. In der Mail solltest du ein Foto von dir im Tier-Kostüm, inklusive Kontaktdaten sowie schlagkräftigen Argumenten, warum du dabei sein solltest, mitschicken. An dem Gewinnspiel dürfen nur Personen ab 18 Jahren teilnehmen.

Natürlich müssen die Zuschauer auch nicht auf Live-Musik verzichten. In der vorletzten Folge dieses Jahres treten die Schlager-Stars Maite Kelly, Doreen Steinert, Ben Zucker, Sarah Engels sowie die Popband Bell Book & Candle auf. Zudem wird es nicht nur tierisch, sondern auch magisch und lustig. Die Ehrlich Brothers und Lutz van der Horst komplettieren das vielseitige Programm.