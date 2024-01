RTL2-Star Harald Glööckler meldet sich backstage – Fans besorgt: „Was ist mit seinem Gesicht?

Auf Instagram teilte Harald Glööckler ein Video aus einem Berliner Hotel. Darin befindet er sich in Vorbereitung zu einem Casting, die Models warten schon artig auf dem Sofa und auch die Outfits stehen schon bereit.

Am 2. Februar hat der Designer eine große Show in Berlin, unmittelbar vor der Fashion Week. Gleich kann das Fitting starten, angeblich dreht auch ein Fernsehteam einen Beitrag für eine Dokumentation, Genaueres verrät Harald Glööckler in dem Video vom Donnerstag (11. Januar) nicht.

Harald Glööckler verunsichert Fans

Der extrovertierte Modeexperte liebt das Rampenlicht. 2016 war er Mitglied der Jury bei der RTL2-Castingshow „Curvy Supermodel“, 2022 zog er ins Dschungelcamp und schied erst im Halbfinale aus. Seine Dokusoap „Herr Glööckler sucht das Glück“ bei RTL2 floppte allerdings.

Der Text zu seinem Instagram-Reel lautet: „Heute ist ein großer Tag“. Weniger als das Fashion-Shooting sorgt das Aussehen des Modemachers für Gesprächsstoff. Die rechte Schläfe wirkt merkwürdig verformt.

Glööckler-Fans geschockt: „Was sind das für Beulen an den Schläfen?“

Hat der Modeschöpfer sich etwa gestoßen? Oder verzerrt einfach der Instagram-Filter? Schwer zu sagen. Die Kommentare zu dem Reel schwanken zwischen besorgt und regelrecht entsetzt.

„Was ist denn mit deinem Gesicht passiert?“

„Ist Ihr Jochbein wegen dem Filter so? Oder angeschwollen?“

„Was sind das für Beulen an den Schläfen?“

„Oh das Gesicht lieber Harald, gefällt mir nicht so“

„Omg, was steht dir da seitlich vom Gesicht raus???“

„Grundgütiger Herr Glööckler. Dieses deformierte Gesicht kann Ihnen doch nicht gefallen.“

„Jeder wie er will….aber Entschuldigung, so gefällt mir das Gesicht gar nicht.

Das sieht so schlimm aus.“

Das sieht so schlimm aus.“ „Total entstellt, der Arme“

„Ich habe mich erschrocken“

Manche Leute meinen, es sieht nach einer „Überkorrektur“ aus. Andere finden alles halb so wild. So schreibt jemand: „Sie sehen wieder fantastisch aus.“ Ein anderer: „du schaust ganz anders aus, sehr schön.“

Generell kann man aber sagen: Harald Glööckler wirkt fit. Aus seinen seinen zahlreichen Beauty-Eingriffen macht er normalerweise kein Geheimnis.